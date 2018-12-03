原标题：跨境电商零售进口政策调整 骗保举报电话开通

国务院提醒每周知，便民TIPS望周知！

跨境电商零售进口单次交易限值将提至5000元

财政部、海关总署、税务总局联合发布通知，调整跨境电商零售进口税收政策，提高享受税收优惠政策的商品限额上限，扩大清单范围。通知自2019年1月1日起执行。其中，将跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值由人民币2000元提高至5000元，年度交易限值由人民币20000元提高至26000元。

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遇到骗保行为怎么办？举报电话已开通

近日，为打击欺诈骗取医疗保障基金，国家医保局首设国家级举报电话，已于11月20日正式开通。此外，广大社会机构和群众凡发现有欺诈骗取医疗保障基金行为存在，可进入国家医保局微信公众号“微官网”菜单下的“打击骗保”栏目进行举报。

国家医疗保障局专项行动举报投诉电话：010-89061396 010-89061397

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商标网上服务系统全面上线

商标网上服务系统于11月27日全面上线，旨在打造更为优质、高效、便捷的服务平台，具有效率高、快捷便利、信息量大、透明度强的特点，可以提供网上全流程服务。商标网上服务系统是在原“商标网上申请系统”基础上升级改造集合而成，具备网上查询、网上申请、网上发文、网上公告、网上缴费、商标注册证明公示六大功能。

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安全出行！谨慎选择户外探险旅游

文化和旅游部近日提醒游客谨慎选择户外探险旅游。游客出行前应充分了解项目安全风险，对自己身体状况和专业技能做出全面评估。建议购买旅游意外保险及医疗保险。掌握专业知识，减少安全隐患。了解旅游目的地天气、卫生、交通等情况，如遇恶劣天气或身体不适，及时调整行程，切勿冒险出行。海外探险旅游还需关注当地社会治安状况，谨慎或暂勿前往恐怖袭击频发、政局动荡不稳或发生重大疫情的国家和地区。

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别吃！这23批次食品不合格

国家市场监管总局近期组织抽检10类食品1281批次样品，不合格样品23批次，包括天猫颖刚食品专营店在天猫（网站）销售的标称云南保山同心食品有限公司生产的同心绿蚕豆（麻辣味），湖北省武汉武商超市管理有限公司黄州店销售的来自湖北省黄冈市黄冈瑞州家禽屠宰有限公司的三黄鸡等。

别用！这30批次化妆品不合格

国家药监局近日通报15家企业生产的30批次化妆品不合格，包括大连河原日用化学品有限公司生产的彩蕴？焗油染发膏天然黑，北京老人头日用化学有限公司生产的老人头自然温和七彩系列（棕黑色）彩染焗油膏等。

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@爱吃零食的你，紫薯花生、猕猴桃干等23批次食品不合格！

这30批次化妆品不合格，购买需谨慎！

提醒在印尼中国公民防范雨季安全风险

印尼已进入雨季，天气多变，因降雨导致道路湿滑引发的交通事故，以及泥石流、山体滑坡、洪灾等自然灾害多发。中国驻印度尼西亚大使馆提醒在印尼的中国公民注意防范雨季安全风险，出行前详细了解天气状况和道路交通状况，尽量避免在恶劣天气条件下出行。注意旅游安全，谨慎选择户外项目。如遇突发险情，应保持冷静、自救互救，尽快撤离危险区域。

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(责编：杨曦、赵爽)