原标题：前10月我国软件业收入50507亿元 用“新”创造更多价值

这是在中关村国家自主创新示范区展示中心展示的寒武纪人工智能芯片。 新华社记者 鞠焕宗摄

今年前10月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入50507亿元——

软件业：用“新”创造更多价值

当前，以数字经济为代表的新经济已成为促进经济发展的新动能，我国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续增强，软件业发展动力强劲。众多企业也朝着数字化、网络化、智能化的方向前进，正在从信息化企业到数字化企业，再到智慧型企业的发展路径上阔步前进——

当前，世界经济面临的不确定性因素增多，全球经济增速放缓，各个产业不断加快变革调整。值得注意的是，我国软件业仍保持良好的发展势头。工信部最新发布的数据显示，2018年1月份至10月份，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入50507亿元，同比增长15.1%，呈现出增速逐月提高的良好发展态势。

“从国民经济总体发展水平来看，软件和信息技术服务业是发展较为突出的行业。”赛迪研究院软件所所长潘文认为，以数字经济为代表的新经济已成为促进经济发展的新动能，我国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续增强，软件业发展动力强劲。

新动能构筑新支柱

数据显示，今年1月份至10月份，我国软件和信息技术服务业保持稳中向好发展态势，业务收入加快增长，从业人数和工资总额稳步增加。

分行业看，软件产品收入保持稳定增长，信息技术服务收入增长较快。分地区看，东部地区软件业保持集聚和较快发展态势，中部地区软件业增势较为突出。潘文表示，大数据、人工智能、云计算等新技术加快创新应用，政策环境不断优化，进一步释放了新动能，为软件业发展构筑起新支柱。同时，龙头企业加大研发投入，加快国际市场开拓，产业链协同发展水平不断提升。

2018年，我国大数据发展政策环境不断优化，中央、地方陆续出台160多份大数据相关政策文件，20多个省级单位设立了大数据专门机构，多层次协同推进机制基本形成，大数据专利公开量全球占比已达到40%。在制造、商务、金融、交通、医疗等众多领域，一批大数据平台快速发展。

同时，在《新一代人工智能发展规划》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》等国家政策以及地方配套政策的推动下，智能语音、图像识别等领域产业链初具规模，应用领域不断扩展，对教育、汽车电子、智能家电、公共安全等相关产业高端化发展形成了较强的带动作用。

此外，我国云计算骨干企业纷纷加快云计算服务平台建设，推出新的产品和服务。“借助上‘云’，可以实现企业与客户、供应商的广泛连接，将企业流程由内部延伸至整个产业链，加速数据端到端的衔接，业务端到端的协同，价值端到端的传递。当前，很多企业朝着数字化、网络化、智能化的方向前进，正在从信息化企业到数字化企业，再到智慧型企业的发展路径上阔步前进。”中国开源工业PaaS协会理事长、浪潮集团执行总裁王兴山说。

受益于云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实等新技术加速突破。软件和信息技术服务业市场需求持续释放，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，有力推动了产业蓬勃发展，加速产业提质增效。

创新驱动价值凸显

当前，以企业为主体、以核心技术为重点、以应用为导向的软件技术创新体系不断完善，技术创新在软件产业发展中的驱动价值更加凸显，软件能力建设已逐渐成为企业获取市场竞争优势的关键环节。

近年来，我国软件和信息技术服务业研发投入不断提高，创新产出大幅增长，云服务、大数据服务、人工智能、区块链等新兴业态成为新的增长点。

工信部近日发布的《中国软件和信息技术服务业综合发展指数报告》显示，2017年我国软件和信息技术服务业研发投入达到5622亿元，占软件业务收入的比重为10.2%，比去年提高了0.8个百分点。从创新产出看，2017年全国共完成软件著作权登记74.5万件，同比大幅增长82.8%。

同时，我国在机器强化学习技术、人脸识别技术等领域取得了重要进展，这两项技术已入选《麻省理工科技评论》“2017年全球十大突破性技术”榜单。

值得注意的是，开源软件正成为信息技术创新的原动力，基于开源软件的技术和产业创新格局加速形成。例如，安卓系统是当前智能终端技术和应用创新的基本平台，已成为影响当前全球智能终端市场的关键环节。

“利用开源软件模式整合资源，构建开源、共享、协同的社会创新生态环境，支持我国制造业转型升级，既是工业互联网发展的需要，也是中国开源软件发展的方向。”王兴山坦言，发展工业互联网不是一两家企业的独角戏，不能单靠一两项技术突破，开源的商业模式可以为企业提供应用的开放市场，要建设开源的生态系统，构成一个相互作用、依赖和发展的整体。

潘文认为，开源软件将迎来高速发展期。随着全球技术创新进入新阶段，国内开源软件规模将持续扩大，影响力持续增强，围绕活跃社区，由开发者、使用者等多方参与的开放式发展环境和创新模式将进一步普及。

融合催生新增长点

当前，我国软件业不断创新发展，还与其他行业紧密融合，已成为我国经济社会各领域创新发展的“加速器”。

通过互联网这一载体，以软件为核心的信息通信技术最大限度地促进了数据的流动和使用，信息数据成为新的生产要素，催生了移动电子商务、智能供应链管理、智能物流、智慧医疗等新兴产业，加快了传统产业数字化、智能化转型。

其中，最典型的就是工业互联网。“工业互联网是企业数字化转型的支撑平台，其发展路径应在企业业务上云基础上，实现设备联网、产品联网、用户联网、供应商联网和开发者联网，最后通过工业大数据平台、人工智能平台等实现数据的整合、处理和分析，以此进一步提升企业的管理水平，产品和服务的质量。”王兴山说。

工信部在今年7月份公布的《工业互联网平台建设及推广指南》中提出，到2020年，在地方普遍建设工业互联网平台的基础上，要分期分批遴选10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台，形成一批面向特定行业、特定区域的企业级工业互联网平台。

据潘文介绍，目前我国工业互联网平台建设双轮驱动格局已初步形成，制造企业和互联网企业成为工业互联网平台建设的两股核心力量，为制造业高质量发展提供了有力支撑。据统计，2018年上半年，由ICT（信息通信技术）企业主导建设的平台数量为45个，占比为60%;由制造企业主导建设的平台数量为30个，占比为40%。

展望2019年，深化与制造业融合仍是软件业发展的主基调，大数据、人工智能、区块链等产业发展新动能将向更深层次拓展，软件业总体还将保持平稳增长。

“2019年，我国软件和信息技术服务业将继续加快转型调整，与制造业融合发展仍然是主攻方向，人工智能等新兴技术成为产业发展新支柱，开源软件持续引领信息技术创新，企业国际化发展步伐不断加快。”潘文说。（记者 黄 鑫）

(责编：杨曦、赵爽)