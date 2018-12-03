生态环境部公布名单123家单位排污严重超标

本报北京12月2日电 （记者寇江泽）近日，生态环境部公布123家主要污染物排放严重超标排污单位和处罚整改情况。

严重超标排污单位中，污水处理厂共78家，占总数63.4%，占比最高；其次为涉废气排污单位共30家，占总数24.4%。从地区分布看，新疆（27家）、山西（15家）、内蒙古（14家）和辽宁（14家）4省份严重超标排污单位数量较多，共70家，占总数56.9%。各级地方生态环境主管部门处以罚款75家，共计罚款7908万元（其中实施按日连续处罚的11家，共计罚款5578万元）；责令限制生产1家、责令改正122家、责令停产整治6家、关停1家（部分排污单位同时被处以两种以上的处置措施）。

生态环境部对28家屡查屡犯、长期超标的排污单位进行公开挂牌督办，明确了每家单位的督办要求和整改期限，要求所在地的省级生态环境主管部门督促相关地方人民政府和单位落实督办要求，并及时公开查处情况和整改情况。对督办事项拒不办理、办理不力或在解除督办过程中弄虚作假的，将依法依规启动追责问责程序。

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 14 版）

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