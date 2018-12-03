海南全面启动生态修复城市修补

本报海口12月2日电 （记者闫旭）日前，海南省住房和城乡建设厅印发《海南省生态修复城市修补工作方案（2018—2020年）》，自2018年至2020年在海南全省城市包括县城进一步开展生态修复、城市修补工作。

《方案》提出，修复工作包括修复受损山体，水环境治理，打造蓝色海湾，继续防治大气污染，加强土壤环境风险管控，提升城市功能，塑造城市特色风貌，继续整治违法用地和违法建筑，继续整治城市环境等内容。海南全省范围内将通过有序实施城市修补和有机更新，解决老城区环境品质下降、历史文化遗产损毁等问题，有计划有步骤地修复被破坏的山体、河流、湿地、植被。

《 人民日报 》（ 2018年12月03日 14 版）

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