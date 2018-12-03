原标题：圆白菜大量上市 价格大幅下降

原标题：圆白菜大量上市 价格大幅下降

本报讯（记者于建）新发地市场统计数据显示，目前新发地市场圆白菜的批发价是0.22至0.4元/斤，上周同期的价格是0.3至0.5元/斤，周环比下降22.50%；年同比下降43.64%。

目前市场上销售的圆白菜主要来自湖北宜昌，河北保定、廊坊、唐山和天津的武清。圆白菜的价格继续下滑，主要是因为湖北宜昌的圆白菜开始大量上市。新发地市场统计部刘通介绍，湖北多地在秋季种植圆白菜的时候，正是北京地区圆白菜供应偏紧、价格长时间保持高位的时候。所以，湖北圆白菜的种植面积相对较大，比去年同期是扩种的。扩种的结果就是近期圆白菜供应的阶段性过剩。目前湖北有些地方圆白菜的地头收购价只有几分钱一斤，有的甚至是零成本收购。据了解，圆白菜砍收、整理、装车的费用是0.10元/斤，湖北到北京的运费是0.12元/斤，包装、销售的费用0.03元/斤，地头零成本收购，到北京的销售价应该是0.25元/斤。目前湖北的圆白菜批发价就在0.22至0.26元/斤。刘通说，新发地市场有不少商户是和当地的生产基地合作种植圆白菜的，即使赔钱，也要把菜拉到新发地市场销售，毕竟明年还要继续合作种植。

由于湖北的圆白菜大量涌入市场，河北圆白菜的价格也近乎腰斩。也就是说，短时间内，圆白菜的价格难以摆脱低迷的状态。J180

(责编：赵爽、仝宗莉)