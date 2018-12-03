上海银行召开民营企业座谈会 发布“支持民营及小微企业30条”

为贯彻党中央、国务院关于支持民营企业发展的重大决策，围绕监管部门关于深化民营企业金融服务的工作部署，全力支持上海“五个中心”建设, 11月30日，上海银行（股票代码：601229）发布“支持民营及小微企业30条”，助力民营、小微企业破解融资困境，同时总行胡友联行长主持召开民营企业座谈会，倾听复宏汉霖、上海德力西集团、深兰科技等15家科技、先进制造业民营企业心声，共同商讨如何破解当前民企融资难题。

作为一家根植于上海的中等规模商业银行，上海银行一直将贴近优质民营企业、支持中小企业、发展普惠金融作为战略重点，持续创新服务民营企业的产品及服务，积极打造供应链金融、科创金融等特色业务。截至2018年10月末，上海银行民营企业人民币贷款户数占比达75%。

上海银行将统一全行认识放在首位，要求全行上下深刻理解支持民营企业、小微企业是党中央、国务院的重大战略决策，是金融服务供给侧改革的重点和突破口，是衡量金融机构贯彻落实国家基本经济制度、重点金融方针政策的标准。此次发布的“30条”围绕建立公平信贷文化、科创与民营和小微结合、线上与线下有机结合、优化信贷技术和流程、加强专业化经营、加强拳头产品运用、多方位综合金融服务、全力推进小微企业和普惠金融、持续优化结算服务流程、完善指标体系和内部配套机制等十个方面，以全纬度的“组合拳”措施进一步加大对民营和小微企业的支持力度。

除了召开民营企业座谈会，上海银行近期还通过区域性城商行联动、桑坦德银行及“三地上银”跨境协同、内部专题培训宣导等，不断拓展深化改进对民营企业和小微企业的金融服务工作。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：曹昆)