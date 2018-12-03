前三季度全国海洋生产总值达6万亿元 海洋经济平稳运行

人民网北京12月3日电 据自然资源部网站消息，今年前三季度，我国海洋经济保持平稳运行，初步估算全国海洋生产总值6万亿元，同比增长6.8%。

据介绍，前三季度我国涉海工业企业效益继续提高。重点监测的规模以上涉海工业企业主营业务收入同比增长15.4%，其中海洋油气业拉动作用明显，利润增长4倍，主营业务收入增长21.4%。供给侧结构性改革成效进一步巩固。重点监测的规模以上涉海工业企业每百元主营业务收入中成本同比减少2.8元，低于全国水平6.3元；资产负债率为57.6%，同比下降2.7个百分点。海洋传统产业发展稳中趋好。海洋天然气产量113亿立方米，同比增长9%；海洋原油产量3540万吨，同比降低4.5%。海洋船舶工业发展趋势向好。全国承接新船订单2682万载重吨，同比增长33.2%。

与此同时，海洋交通运输平稳发展。规模以上港口完成货物吞吐量69亿吨，同比增长4.3%。海洋新兴产业持续发力。海洋药物和生物制品业、海洋工程装备制造业较快增长；海洋工程装备完工合同额52亿美元，同比增长44.4%。海洋可再生能源利用业和邮轮旅游平稳发展。重点监测的海洋可再生能源利用业企业主营业务收入同比增长6.5%；海上风电发展较快，前三季度累计并网装机容量305万千瓦，同比增长51%；全国邮轮码头出入境旅客378万人次，同比增长3%。海洋对外贸易持续增加。前三季度，涉海产品进出口贸易总额502亿美元，同比增长17.4%。

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