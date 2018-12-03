建行三十年驻点安康扶贫脱困

2018年10月11日，中国建设银行“善心融爱 共助安康”善融商务扶贫推介会暨公益捐赠仪式在陕西省安康市举行。建设银行高中生成长计划签约仪式同期举行，每年100多名贫困家庭中学生将获得资助。建设银行援建的安康市汉滨区正义小学食宿楼和汉阴县三柳村污水处理两个项目也同时启动。

自1988年起,建设银行将安康一区三县作为扶贫联系点。30年来，该行坚守“安康不脱贫、建行不撤点”誓言，持续发挥自身资源优势、人才优势和科技优势，从党建扶贫、金融扶贫、电商扶贫和公益扶贫等方面入手，多角度、多维度探索扶贫新模式，为安康地区经济社会发展、脱贫致富事业做出了重要贡献。

电商扶贫创佳绩

用互联网的思路破解脱贫难题

“要用金融的智慧、金融的思维方式和金融的资源来造福一方。在开展扶贫工作的同时，要研究创新普惠金融扶贫可持续模式。”今年5月初，建设银行党委书记、董事长田国立到安康扶贫调研时强调，“越贫困的地区越需要高科技的滋润，越困难的问题越要用互联网的思路来破解。”

田国立表示，对金融工作者来讲，扶贫不仅是要给几户贫困户贷款，而是要系统性地解决贫困问题，系统性地展现金融的力量，批量化地为贫困群众脱贫增收提供金融支持。这背后就需要科技力量的支撑和科技平台的建设。只有这样，才能称得上是真正的金融帮扶，这是真正能让老百姓脱贫并且跨越2020年持续稳定脱贫的办法。

目前，建设银行善融商务已经成为金融扶贫的“著名商标”，获准加入商务部“电商扶贫”频道，成为国内电商扶贫的重要参与者。近年来，建设银行将秦巴山区脱贫攻坚的主战场搬上善融商城，“用互联网的思路破解脱贫难题”，架起贫困地区和繁华都市供销衔接的连心桥。

张立林在致辞中介绍，建设银行通过开辟善融商务绿色通道、设立安康扶贫馆、开展线上专题营销活动等措施，将贫困地区农产品变为网上畅销品，帮助安康的富硒茶、生态米等特色商品拓销路、塑品牌、促销量，今年仅安康地区善融商城扶贫交易额已超过3200万元，涉及建档立卡贫困户6028户、受益贫困人口13574人，找到了一条高效精准的电商扶贫路径。

据悉，本次善融商务扶贫推介会，建设银行邀请到了来自北京、上海、浙江、福建、广东等15个省份45家大型涉农采购商赴现场采购，安康当地46家涉农龙头企业参会洽谈对接，主要面向安康当地的绿色富硒农产品，如大米、水果、茶叶、酒、食用油、蚕丝被、果汁、菌类、毛绒玩具、肉类、蜂蜜、魔芋等。推介会现场共签署采购意向2919万元，惠及近万户贫困户增收。

“销售量真的是超乎想象，活动期间每天都能卖300单以上，这给了我们企业很大的信心，我们要更加努力发挥企业帮扶的作用！”安康市汉阴县金惠荞富硒绿色食品企业总经理王飞说起建设银行善融商务平台，抑制不住满脸的喜悦。据他介绍，从2017年9月入驻善融商城起，首批销售的是三柳村扶贫大米，在短短几天内3200袋大米便被销售一空，直接带动了23户贫困户增收。2018年公司在观音河村250亩基地的基础上又扩建了100亩，这次直接进入深度贫困的中坪村，免费为1贫困农户，提供了价值6万元的种苗。

同样尝到建设银行善融商务平台“甜头”的，还有安康市汉阴红星米业的责任人成勇。“自公司在善融平台上线5个月以来，销售额达到了135万元。不但提高了经济效益，减少了经济活动的中间层，竞争力随之显著提高，同时还为当地贫困户提供了更多的就业岗位。”成勇说，自2018年5月入驻善融商务平台以来，产品销售到了全国各地，不仅提高了产品销量和社会影响力，也突破了传统市场中因地域偏僻造成的销售难的问题。

数据显示，截止8月底，建设银行全国善融商务累计注册会员2435万个，拥有商户6万余户，上架商品84.55万件，达成线上交易超过5000亿元。扶贫商户3466户，覆盖764个贫困县，累计实现扶贫交易额93亿元。

其中，陕西安康地区共入驻善融商务扶贫商户108户，2018年以来总销售额3679万元, 在全国唱响了“紫阳青春洋芋”“汉阴博士大米”“紫阳年货大礼包”等一批特色的扶贫产品，直接带动安康地区贫困户近万户。

为了做大电商，做大规模，本次推介会上还对外发布了“安康半亩茶园扶贫认领计划”。该计划由建设银行发起，联合紫阳半亩农旅和紫阳秦巴山茶业共同打造，主要面向建设银行员工、客户及合作伙伴通过认领茶园的方式，精准帮扶贫困茶农增收的扶贫项目。本项目为国家深度贫困县——紫阳县的焕古镇、向阳镇的4个贫困村共计618户贫困户的200亩茶园集智和筹措众人之力认领茶园，以每50人成团的方式认领半亩茶园。每位众筹用户认领金额192元，将获得明前翠峰、谷雨毛尖、红茶各一份，而贫困茶农会从土地流转、茶园务工、高于市场收购价、茶产业扶持基金以及游客到园体验流量红利等方面获得增收800元，为该户的脱贫打造了持续造血机制。

倾力帮扶见成效

30年积极探索建立长效机制

在社会各界的见证下，建设银行与中国教育发展基金会在推介会上共同启动了2019年资助“高中生成长计划”项目，每年150多名贫困家庭中学生将获得资助。同时，建设银行还启动了安康市汉滨区正义小学食宿楼和汉阴县三柳村污水处理两个援建项目。

30年来，为斩断贫穷的代际传递、建立脱贫长效机制，建设银行把母亲健康快车、高中生成长计划、希望小学教师培训、希望夏令营、百年职校招生等教育项目向安康倾斜。

建设银行携手中国教育发展基金会自2007年启动的“高中生成长计划”公益项目，至今已累计捐资近1.5亿元，受助学生超过9万人，其中7万余人圆梦大学。该项目在安康累计捐资231.75万元，惠及安康贫困家庭品学兼优学生1285人次，有221名学生考入大学；在安康援建希望小学8所，让学校有了图书室、音乐教室、硬化操场，5755名山区孩子拥有了和城里孩子一样的教学环境；组织3期以“梦想起飞”为主题的夏令营活动，带领帮扶地区的83名师生分别赴北京、西安等地参观见学；捐赠母亲健康快车12辆，健康体检、健康知识宣传624次，参与100多次的紧急医疗救助服务；为“一区三县”举办干部人才培训班和劳务输出技能培训班共31期，培训879人次……

30年来，建设银行累计派出了93名干部在安康市、县、村参与扶贫。从总行到基层，从首都到农村，从金融大街到田间地头，与艰苦地区的老百姓同吃同住同劳动，想贫困户所想，急老百姓所急，真正帮助老百姓解决实际困难。

30年来，建设银行累计向安康市投入信贷资金72亿元，支持安康基础设施建设、特色产业和高新技术园区发展；近两年累计投放小企业贷款 44613万元，支持259户小微企业发展，带动1235户建档立卡贫困户脱贫致富；累计投放扶贫助农贷款4000万元，带动300多户建档立卡贫困户脱贫；累计投放富硒茶叶贷款投放150万元，117户建档立卡贫困户实现脱贫；建立富裕农业通普惠金融服务点252个，年底实现72镇881村全覆盖；创新推出新社区工厂贷，投放贷款1215万元，带动1133人就业……

张立林表示，“我们将以这次活动为契机，持续发挥善融商务平台的作用，助力安康农产品走出去，帮助更多的贫困人口脱贫增收，同时让孩子们在更好的环境下接受教育，健康快乐地成长，为安康脱贫攻坚贡献更多的建行力量。”

“中国建设银行以高度的政治站位、顽强的使命担当、厚重的民本情怀，倾力帮扶我们安康这个深度贫困地区脱贫攻坚，推进措施一流、工作成效一流、社会评价一流！”安康市委、市政府对建行扶贫工作这样评价道。

中国建设银行营运业务总监牟乃密，中国教育发展基金会副秘书长陈希原，安康市委副书记陈明，安康市委常委、副市长邱纪成，安康市副市长杨淼，国务院扶贫办、商务部、陕西省扶贫办有关领导出席,来自省内外84个客商200多人参加了推介会。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：赵爽、杨曦)