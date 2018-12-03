建设银行裕农通普惠金融服务

建设银行积极响应党和国家号召，履行国有商业银行社会责任，田国立董事长指出：“我们作为金融工作者，使命就在于发现社会问题、解决社会痛点、提供解决方案、承担大行责任，要以全新的思路去设计好产品。”建行裕农通普惠金融服务落实总行党委要求，积极践行普惠金融，解决农村百姓需求痛点，助力农户美好生活。

扎根县域践行普惠金融

我国作为传统农业大国，农业问题关系国计民生，是国民经济的基础，三农问题始终是国家高度关注的问题。近两年国务院、财政部、农业部等先后下发超过7份文件，如《“十三五”全国农业农村信息化发展规划》、《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》、《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚意见》等，通过制定扶贫专项规划、创新金融扶贫体制机制，对农业进行政策扶持。

建设银行积极响应党和国家大力发展普惠金融的号召，与中国全国供销总社跨界合作，推出裕农通普惠金融服务，利用其在农村地区服务网点，为周边农户提供助农取款等服务，打通金融服务“最后一公里”；此外，全行积极发展更多合作伙伴，与卫生系统、通信公司、电商平台等广泛合作，大力推广裕农通业务，成效明显。通过发展裕农通业务打赢脱贫攻坚战役、切实践行普惠金融、改善农村金融环境。

“互联网+普惠金融”总行落地分行开花

建设银行针对县域地区金融存在的薄弱环节，全行合力提供解决方案，总行搭建平台，分行踊跃实践。总行通过新一代系统“裕农通”APP、智能POS、“建行裕农通”微信公众号三位结合，构建了裕农通服务平台。该平台主要有五大亮点：一是轻终端服务模式。业内首个面向县域地区农户提供普惠金融服务的互联网金融平台，应用互联网思维，按照轻资产模式有效解决当前农村地区金融服务的痛点和难点。二是开放式合作模式。秉持开放心态，积极推动“银行+供销社、银行+卫生社保、银行+电商平台、银行+通信公司”等多种合作模式，支持服务平台层级的对接和整合，借助外力快速延伸我行县域服务渠道。三是全周期线上管理。坚持互联网思维，实现从服务点的申请、准入、巡检、注销的全周期线上管理，减少人力物力投入。四是订单式交易模式。裕农通平台采取服务点业主为农户下金融服务订单，农户通过短信银行或手机银行自主、自助完成交易，确保相关业务的合规交易和营销。五是扩展综合化服务。裕农通平台在提供存取转缴等基本金融服务的基础上，加载保险、贵金属、理财和贷款等产品和服务，提升县域农户综合服务能力。

建设银行各分行在总行平台基础上积极实践，涌现出众多精彩案例，如湖南分行的“金湘通”就是“裕农通+通信公司”的典型应用，建设银行与联通联合为周边农户提供金融和通信服务；山东分行的“农村诊所普惠金融合作项目”就是“裕农通+卫生诊所”的典型应用，将金融、社保和医疗就诊服务进行整合，通过农村医务室为农户提供金融、医保缴费、医疗就诊服务；也有更多的分行通过开展“裕农通”业务，扎根658个建行定点帮扶村，帮助当地农户打赢脱贫攻坚战役、切实践行普惠金融、改善农村金融环境。

截至2017年12月31日，建设银行建立近9万个“裕农通”普惠金融服务点，已覆盖全国31个省市自治区，县域行政村覆盖率达15.6%，有近600万县域农户正享受建行裕农通提供的便利，建设银行借金融科技之手，让县域居民的美好生活需要得到了更为平衡、充分的发展。建设银行将持续推动，探索丰富“裕农通+”普惠金融模式，让更多小而美好的精彩点亮新的疆场。

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(责编：赵爽、杨曦)