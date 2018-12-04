广东减轻企业社保负担促就业

本报广州12月3日电 （记者李刚）今天，广东省政府出台进一步促进就业的若干政策措施，以增强企业信心和竞争力，推动实现更高质量和更充分就业。

此前，广东已实现税务机关征收社会保险费，本次省政府提出，社保缴费方式不变，保持企业社会保险缴费成本总体稳定，严禁行政执法机关自行对企业历史欠费进行集中清缴；到2020年前，用人单位缴纳职工养老保险费率维持不变，继续执行分类确定缴费工资下限；失业保险费率维持1％标准至2020年底，并继续实施失业保险浮动费率制度；在医疗保险基金有足够节余的地市，2020年底前阶段性降低用人单位缴费费率，费率降低幅度不少于0.5个百分点，同时工伤保险全省平均费率再下降30％；2018至2020年底，残疾人就业保障金下调为按2017年的标准征收。

《 人民日报 》（ 2018年12月04日 13 版）

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