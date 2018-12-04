原标题：文旅部将派人赴被曝光饭店检查 要求全行业自查自纠

文旅部将派人赴被曝光饭店检查

同时要求全行业针对经营管理和服务中存在的问题自查自纠

文化和旅游部网站昨日发布消息称，将于近期派出督导检查组，赴此前被曝光存在卫生问题的旅游饭店进行现场督导检查。

11月14日晚间，网友“花总丢了金箍棒”在微博发布了一段题为“杯子的秘密：你不知道的五星酒店”的视频，曝光其入住过的国内众多高星级酒店存在严重的卫生问题。整个视频时长近12分钟，被曝光酒店主要位于北京、上海两地，另有三家位于福州、贵阳、南昌。

视频中曝光的问题包括：服务员用擦过浴室的海绵清洗洗手池和杯具，用脏毛巾擦台面和杯具，用同一块抹布擦完马桶后再擦口杯，一次性杯盖被服务员从垃圾桶里捡回后继续供酒店客人使用等。

文化和旅游部表示，对此高度重视，事件曝光后立即责成北京、上海、福建、江西、贵州等五省市文化和旅游主管部门协同卫生监督管理部门依法进行调查处理。

目前，部分省市卫生监督检查部门已对被曝光旅游饭店进行了处罚。被曝光旅游饭店也陆续向当地文化和旅游部门提交了整改材料，正在整改中。

为切实履行对旅游住宿业的行业监管职责，维护广大消费者的合法权益，文化和旅游部将于近期派出督导检查组，赴被曝光旅游饭店进行现场督导检查。

据介绍，督导检查组由文化和旅游部牵头，会同地方文化和旅游、卫生、消防、公安等相关部门以及中国旅游饭店业协会、业内专家，重点对饭店卫生、消防、安全等方面工作进行检查。

同时，文化和旅游部要求全行业针对经营管理和服务中存在的问题开展自查自纠，加强诚信建设和人员管理，落实质量标准规范，全面提升管理水平和服务质量。（记者 赵婷婷）

(责编：杨曦、仝宗莉)