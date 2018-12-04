江苏盐城：精准施策有力度 贴心服务有温度

原标题：精准施策有力度 贴心服务有温度

“企业这几年不断发展壮大，从乡镇企业一步步成长为国家火炬计划重点高新技术企业，与清华大学共建博士后科研工作站。一方面感谢国家出台的减税降负好政策，一方面感谢盐城税务部门这么多年来的好服务。”12月2日，江苏长虹智能装备股份有限公司法人仇洪根在接受记者采访时高兴地说，“今年5-10月，公司累计实现应税销售2.8亿元，实际缴纳增值税1121万元，和以前相比少缴200多万元，节约了一笔相当可观的税收成本，企业近期上市的信心更足了。”

民营企业是推动我国发展的不可或缺的力量，是创业就业的主要领域、技术创新的重要主体，国家税收的重要来源，在高质量发展中具有不可替代的重要作用。国家税务总局盐城市税务局坚持以服务民营企业发展为己任，结合盐城民营经济发展起步晚、潜力大的特点，在落实税收优惠、优化纳税服务、扶持企业发展上出实招、见实效，为全市民营企业发展营造了良好的税收营商环境。今年前三季度，全市因增值税税率下调，减税6.74亿元，办理留抵退税4.9亿元，落实小微优惠2万多户，优惠税额2.5亿元。办理高新技术企业税收优惠210户，优惠税额4.93亿元，研发费用优惠654户，优惠加计除额13.8亿元。

盐城市税务局党委书记、局长丁报庆表示，全市税务部门将主动提升站位，不断推出新举措、新服务，创优税收营商环境，精准施策，全力服务民营企业高质量发展。

政策服务“点对点”

“这笔546万元留抵退税款到得真及时，在一定程度上解决了我们资金周转方面的难题，为新项目研发起到了很大的作用。”江苏江动柴油机制造有限公司财务总监虞月洲对盐城税务部门第一时间落实增值税留抵退税政策赞不绝口。近来，企业为了拓展海外柴汽油机市场，加大了对新产品的研发力度，国家留抵退税政策的出台，盐城税务部门的精准落实，江动受益颇多。

留抵退税政策对投资金额大、投资周期长、资金压力大的智能制造、生物医药、装备制造来讲，无疑是雪中送炭。而盐城税务部门的精准施策，从中受益的远不止江动一家。

江苏森达热电集团有限公司是一家主营电能、热能制造和销售的民营企业，是国家产业政策鼓励和支持的资源综合利用企业，主要利用农作物、生物质秸秆发电供热，每小时热负荷在50吨以上，年发电量超亿度。仅今年前10月就实现上网电量7876.44万度，销售额5073.07万元。企业财务负责人李明介绍说：“近两年，我们公司仅增值税即征即退一项优惠政策，就带给企业减税526万元。随着国家减税降费力度的进一步加大，总书记还专门召开会议研究民营经济发展，感觉我们民营企业的春天到了。”

为将国家减税降负政策红利及时送达纳税人，盐城市税务局力争优惠政策宣传全覆盖，采取“面上宣传、线上培训、点上辅导”的方式，让优惠对象应知尽知、优惠内容应会尽会。实行优惠政策落实情况台账管理，实时进行数据比对分析，对符合条件的小微企业等，及时提醒将一般纳税人转为小规模纳税人、享受免征增值税和所得税减半征收等税收优惠。该局还将税收优惠政策落实情况，列入年度重点考核项目，定期组织落实情况抽查，打通政策落地“最后一公里”，确保优惠政策应享尽享。

办税服务“心贴心”

“国地税合并以后，我们办税再也不用两头跑了，而且还推出了新办企业综合套餐、清税注销专门窗口等系列服务，极大方便了企业办税，一定程度上也是在为企业减负。”一位从事企业代账的大姐告诉记者，她给10多家小规模企业代账，民营企业办税方不方便，她最有发言权。她说现在税务部门办税的效率比以前快多了，新办企业只要半个小时就能申领发票，而且许多业务都能同城通办、网上通办，对于他们这样的代账会计来讲，每天要少跑不少路。

对办税新变化，江苏峰汇智联科技有限公司总经理赵东锋也深有体会。“前一段时间，我们公司到大厅办理年收入12万元以上个人所得税申报，由于疏忽少了一份材料，加上又临近下班，会计正准备第二天再办的时候，工作人员告诉她对于纳税信用等级高的企业，可以享受容缺受理服务，资料不全的可以先行办理，下次再一并带来。由衷地为税务部门人性化服务点赞！”

金杯银杯不如纳税人口碑。盐城市税务局始终将纳税人满不满意作为检验工作的唯一标准，围绕提速、提质、提效，紧盯“痛点”“难点”和“堵点”，主动对标国际税收营商环境指标，构建“一体化”服务模式，创新“便利化”服务方式，统一“规范化”服务标准。大力实施“放管服”改革和“3550”改革，推出了囊括新办纳税人“套餐式”服务、邮递配送发票、延时预约服务、承诺容缺受理服务，以及“一窗通办”“一键咨询”等优化税收营商环境措施。积极推行网上办税、自助办税、便利办税，压缩办税时间、减轻纳税人负担。降低民营企业的制度性交易成本，严格执行“无风险不应对、无任务不下户”，构建亲清征纳关系，纳税人的满意度、好评度不断提升，在全市政务服务调查评比中一直居于前列。

拓宽纾困“实打实”

江苏丰山集团股份有限公司今年9月成功登陆A股主板。回顾这几年的上市路，企业财务负责人薛新华感慨万千：“多亏税务部门的大力支持，在企业准备上市的过程中，专门派人上门进行税务辅导，及时帮助我们排查财务税务风险，企业能够成功上市，税务部门功不可没。”

表示感谢的声音不绝于耳。江苏德龙镍业有限公司是一家年销售收入过500亿元的不锈钢生产龙头企业，在全国镍合金不锈钢生产行业处于前列，前不久刚完成盐城最大、全省第二大的对外投资项目——江苏德龙镍业印尼镍铁合金冶炼项目。企业法人戴笠表示：“投资之初，由于不熟悉国外投资政策，企业对走出去也心存顾虑。税务部门为此主动与省税务局联系寻求帮助，帮助我们进行境外所得税收抵免、协定免税待遇、税收饶让以及出口退税等政策辅导，提供全球价值链合理分配等个性化服务。有了税务部门做后盾，我们民营企业走出国门的底气更足了。”目前，企业在印尼完成前期投资26亿，项目已经进入投产运行阶段。

“资金就是企业的血液，一旦供血不足发展肯定受到影响。”盐城新亚自控设备股份有限公司财务负责人对此也深有体会。今年9月，企业由于连续两年被评为A级纳税人，通过小微企业“税易贷”，成功从建设银行获得无担保、无质押贷款额度100万元。和新亚自控一样，江苏中悦大件运输、阜宁林鑫木业，“纳税信用”直接转换“银行信用”，获得贷款授信额度100万，为企业发展不断输入资金血液。

像这样帮助民营企业通过税收减负融资的例子举不胜举。近年来，盐城市税务局严格落实中央支持和服务实体经济发展的工作要求，结合税收工作实际，不断创新服务方式、拓展服务渠道，在助力企业发展上得到广大民营企业认可。

该局大力开展“服务零距离”活动，积极推广挂钩服务制度，领导干部带头走访挂钩服务企业，定期开展“大走访、大调研、大落实”活动，及时把握民营企业发展需求，协调政府相关部门共同解决企业难题。

民营企业纳税人纷纷表示，税务部门以主动上门走访的形式，手把手政策辅导，切实感受和享受到了“真金白银”的服务和改革“红利”。通过走访调研将进一步了解民营企业诉求，以更大力度、更惠政策、更优服务，助力民营企业走向更加广阔的舞台，迎来发展的春天。

针对民营企业普遍反映的融资贵、融资难等问题，该局主动加强与银监局、各大银行联系，进一步健全民营企业纳税征信系统，大力推广“税银互动”，开发“税易贷”“税易融”项目，帮助企业以“纳税信用”换取“银行信用”。同时积极探索青年专家团队服务，组织青年业务骨干对拟上市企业、高新技术企业、“走出去”企业等开展个性化服务，切实解决企业在经营运转过程中遇到的各类涉税问题，不仅把民营企业“扶上马”，还要“送一程”。

桃李不言、下自成蹊。盐城税务人与民营企业共商共谋，同向共行，没有豪言壮语，但一桩桩、一件件实事，滋润着每家民营企业的心田。他们践行着使命和担当，如春雨润物，让精准施策成果在每家民营企业中悄然绽放，让肩上的税徽在纳税人心中熠熠生辉。

(责编：仝宗莉、杨曦)