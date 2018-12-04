原标题：上海首出新规严罚“车辆噪音扰民”

新规实施后第二天，上海交警对一辆摩托车开出首张“噪音罚单”

这辆改装雅马哈摩托车的噪音达到117分贝

12月2日，上海首例机动车噪音污染违法被查获，一辆改装的雅马哈摩托车因噪音高达117分贝被警方查处。此前，上海市发布全国首个机动车噪音污染治理办法。

北京青年报记者调查后发现，不少车主为追求发动机声音，会刻意改装排气管以增大音量。上海市民曾多次举报机动车噪音问题，非法改装摩托车还曾因飙车发生事故。专家表示，长期暴露在高噪音环境中可能会造成耳聋。

事件

上海车辆超80分贝限行

近日交警开出首张罚单

近日，上海发布《关于进一步加强机动车噪音污染治理工作的通告》，12月1日起，上海全天禁止噪音超过80分贝的九座以下客车在本市道路（高速公路除外）行驶；每天21时至次日7时禁止噪音超过80分贝的摩托车在本市道路行驶。驾驶超过噪音分贝机动车在道路通行的，由公安机关根据《中华人民共和国道路交通安全法》等规定，处200元罚款，记3分。擅自加装涡轮，改动排气管及消音装置等的，由公安机关根据《机动车登记规定》有关规定，处500元罚款，并责令恢复机动车原状。市民可通过相关方式投诉机动车噪音污染。

12月2日，新规实施后第二天，一辆改装雅马哈摩托车的车主因噪音污染成为新规实施后首例被处罚对象，噪音高达117分贝。

上海市政府办公室消息，12月1日凌晨，徐家汇路沿街住户举报：当日凌晨5时许，听到震耳欲聋的摩托车引擎轰鸣声，巨大噪音严重影响了家人双休日的正常睡眠休息。

接举报后，上海市公安局交警总队机动车支队迅速组织力量开展核查工作，确认涉事车辆为一辆大排量的非法改装二轮摩托车，锁定驾驶人姜某。

12月2日中午，民警在嫌疑人姜某居住地博山路某弄找到他，并在浦东南路3629号MOTO CLUB摩托车美容店查获涉事车辆——一悬挂浙DXP203牌照的蓝色雅马哈摩托车，驾驶人声称行驶证丢失，经核查该号牌无信息，机动支队民警现场认定牌照涉嫌伪造。

经现场检查，该车噪音已高达117分贝。民警依法对姜某现场开具违反禁令标志处罚决定书及机动车改装的违法行为通知书，合并罚款700元，记3分，该案也成为上海12月1日新规实施后查获的首例机动车噪音污染案例。

调查

为了追求“大声音”

不少摩托改装排气

据媒体报道，上海市新规出台后，执法重点还是在查处非法改装车辆上，一般未经过改装且使用普通模式的跑车，是不会超过80分贝限定值的。

上海一摩托车车友会会员告诉北青报记者，一般未改过的摩托车声音并不大，坐在家里是不会注意到的，但是改过的排气肯定会比较吵。据他介绍，即使改装过排气的摩托车也都装有消音器，但有人为了追求发动机声音，会专门拆掉消音器，这种车辆噪音就比较大。

这位会员表示，新规出台后，对他们摩托车友圈影响很大，受新规影响，很多车都很难再上路。

一名汽车改装店主告诉北青报记者，无论是汽车还是摩托车，改装排气管一是为了提升车辆性能，二就是为了追求声浪，也就是我们常说的“炸街”。

上海一改装车店店主表示，很多人玩车是追求驾驶感觉，更改排气后，他们会感觉发动机声音更好听，更有驾驶快感。他告诉记者，新规出台后对这些改装车主影响还是很大，上海市区无法进入，只能选择尚未施行新规的嘉定、青浦等上海外环地区行驶。

乱象

改装摩托车飙车噪音大

道路附近居民多次投诉

据媒体报道，道路噪音污染一直是市民投诉的热点问题之一。近一年时间内，上海市民热线12345接到该类问题的投诉内容多达11178条。其中，不少内容是针对夜间飙车进行投诉的。

上述车友会会员告诉记者，据他了解，上海玩摩托车的人一般集中在新天地和龙腾大道。

北青报记者搜索后发现，龙腾大道附近曾因摩托车飙车引发事故。当地媒体报道，徐汇滨江附近一到深夜，经常聚集大量沪c、外牌、非法改装及无证无照的摩托车在此非法行驶，其制造的马达轰鸣声严重影响周边居民正常生活，并且存在极大安全隐患。

记者以购房者身份咨询了龙腾大道附近一家房产中介，工作人员表示，龙腾大道附近确实有摩托车队在此行驶，临街房屋噪音比较大。

对此，上海交警也曾多次在徐汇滨江龙腾大道沿线对无牌、无证、非法改装的二轮摩托车开展突击整治行动。

专家

80分贝可致噪音性耳聋

一定时间内严重损伤听力

根据中国现行《国家标准声环境质量标准》（GB3096-2008），城市中的道路交通干线道路两侧区域，白天噪音不得超过70分贝，夜间则不能超过55分贝。

首都医科大学附属北京中医医院耳鼻喉科主任医师刘树春告诉北青报记者，人的正常听力是在25分贝以下，听力损伤在61-80分贝在医学上已经称为重度耳聋，听力损伤在81分贝以上就属于极重度耳聋。

刘树春表示，80分贝已经属于高噪音，如果一个人在一定时间内暴露在80分贝的噪音环境中，会造成耳神经受损，出现噪音性耳聋，而这种耳聋是不可逆的。

刘树春介绍，多年前，一些挡车工人会出现耳聋的情况，而他们平常的工作环境一般在50分贝左右，因此，如果一个人暴露在80分贝的噪音环境中，对听力会有严重损伤。此外，刘树春介绍，长期暴露在噪音中，除听力受损外，身心方面也会受到影响，危害身体健康。

文/本报记者 李涛

实习生 张月朦 张曜麟 李素云

(责编：仝宗莉、杨曦)