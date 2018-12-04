原标题：自如：延续稳租金措施 全国续约平均涨幅不超5%

今年8月，北京市房地产中介行业协会提出“三不”原则及稳定租金的相关指导意见。租赁机构也纷纷响应，承诺未来两个月增供给的同时采取稳价格措施。承诺现已到期1月有余，兑现落实情况如何呢？

据市房地产中介行业协会负责人介绍，到10月20日十家租赁服务企业累计投放房源133131套（间），完成公开承诺总量的1.1倍。环比9月，北京住房租赁市场量、价继续回落。成交量环比下降约8%；在租金方面，“自如”整租的租金环比下降5.5%，“相寓”租金环比下降4.3%，“蛋壳”租金环比下降0.1%。

响应协会号召

符合不涨承诺

长租公寓自如在8月份发布了为北京市场提供房源供给约8万间（存量房源退租加上新增供应），新增投放市场的房源会维持对比7月平均租金不涨；全国九城续约房源租金涨幅不超过5%的承诺。

经与自如相关负责人了解，自如北京8月后出房价整体呈下降趋势，11月出房价相比于7月降幅已达4.6%，符合不涨承诺。

有专家指出，今年8月份租金价格波动的主要原因是市场因素，包括季节性因素及供需情况。进入四季度，市场进入传统淡季，需求量价逐步回稳。

自如“升级”承诺：

续约平均涨幅仅2.3% 远低于承诺的5%

此外，据笔者了解到，这三个月来在兑现北京市场增供给承诺的同时，自如全国九城还全新推出“深呼吸房源”，即“E0”极板材、十环认证材料、41道施工工序、空气密闭检测，为消费者提供更优质房源供给。

而针对“全国九城续约房源租金涨幅不超过5%”，“公司数据显示自如全国续约价格平均涨幅实际仅为2.3%，低于承诺的5%”该自如负责人介绍。承诺期内严控续约涨幅的同时，自如在11月份仍延续了续约租金涨幅不超5%的政策。

进一步措施：自如将延续稳租金措施

全国续约平均涨幅不超5%

随着租赁机构增供给、控价格的承诺到期，市场未来走势如何呢？此前笔者也了解到有中介机构出现租金上涨了14%的情况，该机构方面曾回应称此套房屋是因为房东提出涨价导致的。并表示严格遵守8月20日所做出的两个月内“不涨价”的承诺，并且在今后的经营中也不会为追求高利润而恶意猛涨。

笔者就未来公司租金措施问询自如时，自如方面诚恳表示，为了继续贯彻落实协会及主管部门关于稳定市场租金的指导意见，并考虑企业长效稳定经营，自如将继续完善价格管理体系、维持租金相对合理稳定，加强年度租金价格维稳措施、设置年度续约租金涨幅上限，维持全国九城续约价格平均涨幅不超5%。

有业内人士指出，租赁机构8月承诺不涨租并努力兑现，企业确实承担较大运营压力。长租公寓作为机构中的新生力量，虽然市占率不足3%，很难左右市场大势，但仍应该积极发挥科技运维的优势，起到租金蓄水池的作用；未来在企业良性运营的同时贯彻落实租金调控政策，缓冲旺季租金上浮压力，维持企业租金价格稳定。（坤）

(责编：仝宗莉、杨曦)