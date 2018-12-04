个税改革首个申报期新增6000多万人免缴个税

原标题：新增6000多万人免缴个税

本报讯（记者 张钦）北京青年报记者从国家税务总局获悉，截至上月30日，我国个人所得税改革启动以来的首个申报期正式结束，这意味着10月份发放的工资薪金所得和个体工商户取得的生产、经营所得已完成申报。据测算，个税改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前需要缴纳个税的人如今已不再需要缴纳工资薪金所得个人所得税。

数据显示，改革实施首月，制造业纳税人减税规模最大，民营企业减税幅度较为明显。财税专家表示，这体现出个税改革既促进社会公平，又增添经济增长内生动力的改革初衷和重大意义。

统计数据显示，10月份领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，占税改前纳税人总数的96.1%，减税金额达224亿元，占当月总减税规模的70.9%。国家税务总局所得税司司长罗天舒表示，本次个人所得税改革优化了税率结构，大幅拉大了中低档税率级距，改革红利更多地惠及中低收入人群。数据显示，改革实施首月，我国工资薪金所得减税304.1亿元，减税幅度41.3%,工薪阶层普遍受益。

北青报记者注意到，从不同类别的统计来看，民营企业员工以及制造业员工所缴个税获得的实惠都很大。数据显示，改革实施首月，民营企业员工少缴个人所得税164.5亿元，占当月减税总额的54.1%，减税幅度44%。这对于进一步激发民营企业内生动力、提高竞争软实力起到了推动作用。据统计，民营经济贡献了60%以上的GDP，提供了80%以上的就业岗位，贡献了50%以上的税收。

此外，在个税改革首个申报期，制造业员工个税减税规模达到58.5亿元，占当月减税总额的19.3%。其中，装备制造业在制造业中个税减税规模最大，实现减税34.3亿元，占全部制造业减税额的58.7%。业内人士评价，制造业多数是劳动密集型企业，用工成本高，也是高收入人群集中的地方，降低税负，有利于推动制造业更好发展。

相关新闻

2019年元旦起欠税10万元以上将被限制出境

本报讯（记者 张钦）为进一步惩戒严重涉税违法失信行为，推进社会信用体系建设，国家税务总局制定的《重大税收违法失信案件信息公布办法》将从2019年1月1日起施行。其中明确了“重大税收违法失信案件”的概念，包括符合下列标准的案件：

（一）纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款100万元以上，且任一年度不缴或者少缴应纳税款占当年各税种应纳税总额10%以上的；

（二）纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，妨碍税务机关追缴欠缴的税款，欠缴税款金额10万元以上的；

（三）骗取国家出口退税款的；

（四）以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的；

（五）虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的；

（六）虚开普通发票100份或者金额40万元以上的；

（七）私自印制、伪造、变造发票，非法制造发票防伪专用品，伪造发票监制章的；

（八）具有偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税、虚开发票等行为，经税务机关检查确认走逃（失联）的；

（九）其他违法情节严重、有较大社会影响的。

其中第（八）项所称“经税务机关检查确认走逃（失联）的”，是指检查对象在税务局稽查局案件执行完毕前，不履行税收义务并脱离税务机关监管的。

北京青年报记者了解到，对于符合上述规定的重大税收违法失信案件，将公布相关信息，包括：对法人或者其他组织，公布其名称，统一社会信用代码或者纳税人识别号，注册地址，法定代表人、负责人或者经法院裁判确定的实际责任人的姓名、性别及身份证号码（隐去出生年、月、日号码段，下同），经法院裁判确定的负有直接责任的财务人员、团伙成员的姓名、性别及身份证号码；对自然人，公布其姓名、性别、身份证号码；主要违法事实；走逃（失联）情况；适用的相关法律依据；税务处理、税务行政处罚等情况；实施检查的单位。同时，对公布的重大税收违法失信案件负有直接责任的涉税专业服务机构及从业人员，税务机关可以依法一并公布其名称、统一社会信用代码或者纳税人识别号、注册地址，以及直接责任人的姓名、性别、身份证号码、职业资格证书编号等。

据悉，对于公布的重大税收违法案件，相关纳税人的纳税信用级别直接判为D级，适用相应的D级纳税人管理措施。同时，对欠缴查补税款的纳税人或者其法定代表人在出境前未按照规定结清应纳税款、滞纳金或者提供纳税担保的，税务机关可以依据《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，通知出入境管理机关阻止其出境。另外，税务机关将当事人信息提供给参与实施联合惩戒的相关部门，由相关部门依法对当事人采取联合惩戒和管理措施。

(责编：仝宗莉、李栋)