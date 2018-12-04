原标题：财政部连发24份文件 向地方提前下达资金2.1万亿元

2019年中央财政资金提前下达速度加快，《证券日报》记者统计，10月31日以来，截至12月2日财政部连发24份文件，向地方提前下达资金21195.28亿元。

除了在10月31日至11月20日的21天时间里，财政部的12份文件向地方提前下达资金19601.48亿元外，11月21日到12月2日的12天，财政部又连发12份文件，向地方下达资金1593.80亿元。

具体来看，为提高预算完整性，加快支出进度，提前下达2019年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展预算488750万元。为加快预算执行进度，按照预算管理有关规定，2019年普惠金融发展专项资金提前下达926943万元。

2019年是脱贫攻坚战“啃硬骨头”的关键一年。为进一步提高地方预算完整性，加快支出进度，帮助地方提前谋划和打赢脱贫攻坚战，近日，中央财政提前下达全国28个省(自治区、直辖市)2019年中央财政专项扶贫资金预算909.78亿元，约占2018年中央财政专项扶贫资金1060.95亿元的86%。

2019年彩票市场调控资金提前下达120000万元，该项资金主要用于彩票销售网点能力建设、彩票公益形象宣传、彩票销售渠道建设、彩票游戏的品牌建设和市场营销活动、责任彩票建设等有关方向；提前下达2019年科技馆免费开放补助资金2328万元；提前下达2019年现代职业教育质量提升计划专项资金1329630万元；提前下达2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金178650万元；提前下达2019年特殊教育补助资金36900万元；提前下达2019年“三区”人才计划教师专项工作补助经费31124万元；提前下达2019年学生资助补助经费(高等教育)1590699万元；关于提前下达2019年学生资助补助经费(中等职业学校国家助学金和免学费补助资金)1423099万元；提前下达2019年学生资助补助经费(普通高中部分)712087万元。

(责编：杨曦、仝宗莉)