财政部连发24份文件 向地方提前下达资金2.1万亿元

2019年中央财政资金提前下达速度加快，《证券日报》记者统计，10月31日以来，截至12月2日财政部连发24份文件，向地方提前下达资金21195.28亿元。
除了在10月31日至11月20日的21天时间里，财政部的12份文件向地方提前下达资金19601.48亿元外，11月21日到12月2日的12天，财政部又连发12份文件，向地方下达资金1593.80亿元。
具体来看，为提高预算完整性，加快支出进度，提前下达2019年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展预算488750万元。为加快预算执行进度，按照预算管理有关规定，2019年普惠金融发展专项资金提前下达926943万元。
2019年是脱贫攻坚战“啃硬骨头”的关键一年。为进一步提高地方预算完整性，加快支出进度，帮助地方提前谋划和打赢脱贫攻坚战，近日，中央财政提前下达全国28个省(自治区、直辖市)2019年中央财政专项扶贫资金预算909.78亿元，约占2018年中央财政专项扶贫资金1060.95亿元的86%。
2019年彩票市场调控资金提前下达120000万元，该项资金主要用于彩票销售网点能力建设、彩票公益形象宣传、彩票销售渠道建设、彩票游戏的品牌建设和市场营销活动、责任彩票建设等有关方向；提前下达2019年科技馆免费开放补助资金2328万元；提前下达2019年现代职业教育质量提升计划专项资金1329630万元；提前下达2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金178650万元；提前下达2019年特殊教育补助资金36900万元；提前下达2019年“三区”人才计划教师专项工作补助经费31124万元；提前下达2019年学生资助补助经费(高等教育)1590699万元；关于提前下达2019年学生资助补助经费(中等职业学校国家助学金和免学费补助资金)1423099万元；提前下达2019年学生资助补助经费(普通高中部分)712087万元。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】