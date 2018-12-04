原标题：冬季就业市场"开市" 多部委和地方酝酿更大力度稳就业政策

临近年末，冬季就业市场密集“开市”。《经济参考报》记者获悉，2018年人力资源市场高校毕业生就业服务周活动正在进行，地方高校毕业生双选会也于11月底12月初启动。随着834万新增高校毕业生涌向就业市场，就业总量压力还将增大。多部委在积极推出系列就业创业大礼包的同时，也在酝酿出台更积极的稳就业政策。

记者从教育部了解到，2019届全国普通高校毕业生预计834万人，比上年增加14万。“就业创业工作面临复杂严峻的形势，各地各高校要抓住关键环节，全力做好2019届高校毕业生就业创业工作。”教育部党组成员、副部长林蕙青日前表示。

“受产业调整、专业设置等方面影响，我国大学生培养结构与社会需求结构存在一定错配，再加上新成长劳动力薪资、工作条件等期望较高，大学生就业难问题凸显。”中国宏观经济研究院社会所副研究员关博对记者表示。

“就业总量压力依然很大，就业结构性矛盾仍然十分突出。当前国内外不稳定、不确定因素也在增多，这些都会对部分企业生产经营和就业带来影响，就业形势依然严峻复杂。”人社部新闻发言人卢爱红近日表示，下一步要统筹抓好高校毕业生等各类群体就业，拓展就业渠道，努力实现高校毕业生更高质量和更充分就业。

更积极的稳就业政策还在酝酿。12月3日，财政部、税务总局、人社部联合印发《关于继续实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》，进一步落实重点群体创业就业税收政策。近日召开的国务院常务会议也确定了进一步促进就业的针对性措施。

地方上也在积极部署。湖南省日前提出，要适应高质量发展要求，准确研判形势，采取有效措施，突出抓好重点群体就业。加强监测研判，做好政策储备。新疆提出，加大就业形势研判及精准施策力度，做到未雨绸缪、措施有效。陕西省强调，落实更加积极的就业再就业优惠政策，突出抓好高校毕业生等重点群体就业。形成多层次的民营企业发展政策支撑体系，吸纳更多劳动力在民营企业就业。

“下一步还需通过支持产业发展，培育和扩容更多高质量就业岗位。完善职业技能培训，实现劳动就业市场更高质量的匹配。”关博表示。

(责编：杨曦、仝宗莉)