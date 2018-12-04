原标题：李克强：坚定信心真抓实干破难前行 增强中国经济发展动力和后劲

据新华社电 近日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在江苏南京主持召开部分省（区）政府主要负责人经济形势座谈会，就当前经济形势和明年发展听取意见建议。

座谈会上，江苏省委书记娄勤俭、省长吴政隆和黑龙江省长王文涛、河南省长陈润儿、湖北省长王晓东、广东省长马兴瑞、广西壮族自治区政府主席陈武、四川省长尹力等结合本地经济发展情况、下一步工作打算和对国家政策的建议发了言。李克强与大家互动交流，对地方提出的建议予以回应。

李克强说，今年以来，全国上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照党中央、国务院部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，面对国际国内各种挑战和不确定因素明显增多的情况，及时采取多方面针对性措施，经济在应对风险挑战中保持平稳发展、实现稳中有进，全年主要目标任务可以较好完成。但也要看到，当前国内外形势错综复杂，经济下行压力加大，地区走势分化，对困难和矛盾要有充分估计。必须把形势和问题分析透，坚定不移深化改革扩大开放，心无旁骛办好自己的事情，增强发展动力和后劲，保持经济平稳运行，推动高质量发展。

李克强指出，要保持宏观政策连续性稳定性，根据市场主体需要及时完善政策，把握力度和节奏，精准预调微调，引导市场形成稳定预期。坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦支持制造业、服务业尤其是小微、民营企业等实体经济，广泛听取各方面意见，实施更大力度减税降费；适度扩大内需，适应拓展国内市场要求，促进消费供给升级，更大释放消费潜力；着眼补短板、调结构、增后劲扩大有效投资，提高政府资金使用效率，降低民间投资准入门槛，带动扩大社会投资，推动经济发展和改善民生需要、具备条件的重大项目抓紧开工建设，尽早发挥效益。各级政府要把就业优先放在突出位置，有就业就有财富增长，就有社会稳定发展。要设身处地为市场主体着想，深化“放管服”改革，打造便捷高效、稳定透明、公平竞争的营商环境，这是应对经济面临困难挑战的重器，中国拥有丰富的、勤劳智慧的人力人才，只要把他们的活力、创造力充分发挥出来，中国经济就能持续健康发展。

李克强说，各地区各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强全局观念、强化责任担当，真抓实干，为民谋利，在推进改革开放创新、促进发展升级、保障和改善民生等方面多花精力、多谋良策、多出实招。各部门要为地方发展积极创造条件，政策实施不搞“一刀切”，各地要因地制宜创造性开展工作，同心协力，克难攻坚，发挥中国经济回旋余地大、韧性强的优势，保持经济运行在合理区间，巩固和发展长期向好趋势。

(责编：杨曦、仝宗莉)