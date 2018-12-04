原标题：民航局：2019年162家单位拟获4.41亿元通航发展专项资金

中国网财经12月4日讯 据中国民用航空局网站消息，中国民用航空局昨日印发《关于2019年通用航空发展专项资金预算方案的公示》。根据《通用航空发展专项资金管理办法》，以通航企业相关生产统计数据及飞行员执照培训情况为依据，提出2019年通用航空发展专项资金预算方案。根据方案，162家单位共计获得飞行作业补贴约4.12亿元，飞行员执照补贴2904万元，合计约4.41亿元。

(责编：杨曦、李栋)