近日，农业银行党委制定发布《关于做好新形势下农业银行宣传思想工作的意见》（以下简称《意见》）。这是农业银行党委深入学习贯彻全国宣传思想工作会议精神，切实做好新形势下农业银行宣传思想工作的重大部署。

《意见》指出，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话，站在新时代党和国家事业发展全局的高度，深刻总结了党的十八大以来党的宣传思想工作的历史性成就和历史性变革，深刻阐明了新形势下党的宣传思想工作的历史方位和使命任务，深刻回答了一系列方向性、根本性、全局性、战略性重大问题。各级行党委要充分认识加强和改进新形势下宣传思想工作的极端重要性和紧迫性，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把思想统一到全国宣传思想工作会议精神上来。

《意见》强调，要始终把政治建设摆在首位，坚持政治统领、把握方向，坚持思想引领、坚定信念，坚持围绕中心、服务大局，坚持正面宣传、凝聚力量，坚持改革创新、注重实效，自觉肩负起新形势下宣传思想工作举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，奋力开创宣传思想工作新局面，为建设国际一流商业银行集团提供强大精神动力和思想保证。

《意见》明确了新形势下全行宣传思想工作重点任务。始终高举旗帜，高举马克思主义、中国特色社会主义伟大旗帜，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。进一步加强意识形态工作，把坚定“四个自信”作为建设社会主义意识形态的关键，把方向、抓导向、管阵地、强队伍，牢牢掌握意识形态工作领导权管理权话语权。进一步抓好正面宣传，唱响主旋律，传播好声音，壮大正能量，全方位展现农业银行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践，激发全行团结奋进的信心和力量。切实做好声誉风险防控，健全完善积极、合理、有效的声誉风险管理机制，努力把声誉风险控制在萌芽阶段，坚决防范重大声誉风险事件。加强对青年员工的教育引导，以坚定的理想信念构筑精神之基，以良好的职业操守掌好人生之舵，以有力的合规管理筑牢安全之堤，为农业银行基业长青培育人才。大力弘扬优秀企业文化，着力培育与社会主义核心价值观相一致、与农业银行战略定位相匹配、与公众上市银行特征相适应的企业文化，融入经营管理、植入员工行为、引领改革发展。培育新时代农行品牌竞争力，推进品牌塑造和业务营销有机融合，努力打造多功能协同的现代金融服务集团整体形象。加强传播手段和话语方式创新，科学认识把握网络传播规律，适应企业媒体化和互联网媒体快速发展趋势，努力做到个性化制作、可视化呈现、互动化传播。加强宣传思想干部队伍建设，加强调查研究，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

《意见》强调，要进一步加强党对宣传思想工作的全面领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。要构建党委统一领导、宣传部门组织协调、党口部门分工负责、各部门齐抓共管的宣传工作大格局，形成推动工作的强大合力，从系统的、战略的高度把宣传思想工作与提升农业银行市场竞争力、价值创造力、风险控制力结合起来，实现宣传思想工作的多元素集成、多功能叠加、多亮点聚合，更好地服务改革发展大局，推动高质量发展。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

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