上海农商银行推出“千亿百家百场”工程切实服务民营经济

为深入贯彻关于支持民营经济的重要讲话精神，助力民营企业健康发展，上海农商银行日前推出“千亿百家百场”工程，以未来3年内向民营企业、小微企业投放信贷额度1000亿元、重点培育支持100家具备高成长性的科技型中小企业、召开100场民营企业金融需求对接会为目标，全力帮助民营企业、小微企业破解融资难、融资贵问题，提升民营企业、小微企业获得感。

重心下沉服务细化

一直以来，作为本地法人银行，上海农商银行始终坚持“重心下沉，服务细化”，以“服务小微、服务科创、服务‘三农’”为根本，持续不断为广大民营企业、小微企业提供优质金融服务。

截至2018年10月末，上海农商银行国标小微贷款余额逾1200亿元，在上海全部中外资法人银行中位列第一。而在该行的所有公司类贷款客户中，民营企业客户数占比约85%，融资余额超过1000亿元；在授信总额1000万以下小微企业客户中，民营企业户数和融资余额占比均超过90%。

服务实体经济，推动普惠金融建设，是上海农商银行多年来不变的坚持，针对小微、科创、“三农”等领域差异化金融需求，主动开拓创新。该行是上海市首家农村土地承包经营权抵押贷款的试点银行，先后推出“鑫农贷”“农机贷”及涉农企业品牌质押融资等创新产品，并积极探索科技型农业企业投贷联动业务、推动现代都市农业发展；积极拓展各种规模农业经营主体，加强与大型涉农企业的产融合作，支持其上下游产业链整合过程中的资金需求。在小微与科创金融服务方面，通过不断探索诸如“循环贷”“银税贷”“鑫用贷”“鑫续贷”“科技人才贷”等契合中小企业发展需求的新产品，同时搭建“一鑫二专三支持”科创金融服务体系，逐步建立起覆盖面广、操作性强、时效性高、授信方式灵活多样的中小微企业服务体系，打造“贴心、便捷、高效”的金融品牌服务形象。

在上海全力推进“四大品牌”建设的背景下，为响应“上海服务”的核心功能推进工作目标，上海农商银行在优化金融服务质量方面积极探索。该行是首批试点“政银通”项目的银行之一，“政银通”服务已在多个机构网点落地。此外，通过微信预约开户、网点绿色通道等举措提升服务质效，优化企业营商环境，让“便捷服务心体验”成为美好上海的一部分。

近年来，凭借在普惠金融领域扎实细致的工作，上海农商银行陆续荣获“2013年度上海中小企业融资服务最佳合作伙伴”“2016年度上海银行业创新奖”“2016、2017年度上海中小企业融资服务杰出合作伙伴”“2017年度上海科技金融合作银行优秀奖”等奖项。

全力打造“千亿百家百场”工程

为进一步提升服务民营经济的战略高度和经营定位，更加有针对性地支持民营企业发展，下一阶段上海农商银行将不断加强民营企业金融服务规划，积极推广实施针对民营企业的“千亿百家百场”金融服务工程，力争未来三年内向民营企业、小微企业投放信贷金额达到1000亿元，重点培育支持100家具备高成长性的科技型中小企业，召开100场民营企业金融需求对接会，为企业提供资智兼容的金融服务，持续关注城市升级、产业升级背后的企业金融诉求，积极支持新经济、新业务、新模式发展，主动服务民营企业、小微企业全流程、全周期、全价值链的综合金融服务需求。

六大举措提升服务质效

上海农商银行将从六个方面着手，进一步提升对民营企业、小微企业的金融服务水平和质效：一是提高政治站位，强化责任担当，贯彻落实“公平信贷”原则，全力支持优质民营企业发展。二是优化资源支持，加大信贷投放，通过小微企业信贷计划单列及民营信贷计划战略性增配等多种方式，力争做到每年投放于民营企业、小微企业的贷款额度不少于300亿元。三是加大科技投入，积极服务科创，全面推广“鑫动能”高新技术企业培育计划，通过“一鑫二专三支持”服务体系，重点培育100家优质科技型中小企业，推动其做优做强，登陆多层次资本市场。四是推进减费让利，落实普惠政策，通过精简收费项目、规范收费行为、执行优惠利率等多措并举，切实帮助民营企业、小微企业降低融资成本。五是坚持创新驱动，拓展融资渠道，通过创新债券融资工具、使用民企债务融资支持工具、开展投贷联动等方式，提升民企直融工具覆盖范围。六是加强机制保障与正向激励，完善健全内部尽职免责机制和容错机制，通过差异化的考核管理，引导推动形成对民营企业“敢贷、能贷、愿贷”的信贷文化。

上海农商银行表示，将在服务上海建设“五个中心”、打造“四大品牌”的过程中，始终把服务民营企业、小微企业作为工作的重中之重，积极服务民营经济、发展普惠金融。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：曹昆)