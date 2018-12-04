做好“中小企业金融服务商” ——华夏银行在浙江举办助力民企发展座谈会

华夏银行助力民企发展座谈会现场

近来，支持民营经济发展壮大的重磅会议接二连三，政策文件密集出台，金融机构纷纷响应号召，多措并举支持民营企业转型升级。

作为我国第一家金融资本与产业资本融合的上市银行，华夏银行长期注重质量效益型发展，“中小企业金融服务商”品牌是其多年积累的特色和亮点。

为贯彻落实中央部署，更好地服务民营经济，近日，华夏银行董事长李民吉带队赴浙江进行调研，并举办助力民企发展座谈会，为民企带来“六大红包”。

此外，浙江之行，李民吉还拜会了浙江省副省长、温州市委书记陈伟俊和绍兴市委书记马卫光，各方就金融支持民企发展进行深入交流，形成加强银政合作的共识。

“六大举措”破解民企发展难题

“浙江民营经济发达，专业市场繁荣，处于改革发展的前沿，是最先感知市场变化和政策效果的地区之一。”在助力民企发展座谈会上，李民吉谈及之所以选择到浙江调研的原因时这样回答。他表示，华夏银行一直以来高度重视支持和服务民营企业、小微企业发展，并将此作为华夏银行深化改革、转型发展的重点和履行社会责任、推行普惠金融的着力点。

值得关注的是，在此座谈会上，李民吉公布了华夏银行支持民企的“六大举措”：“提高站位，明确态度，认识再提升；坚决落实，加大力度，支持再添力；全行行动，拓展广度，合力再增强；主动靠前，提升精度，服务再精准；悉心施策，体现温度，帮扶再贴近；防范风险，完善制度，质量再确保”。

据了解，下一步，华夏银行将积极响应中央号召，多措并举打造华夏银行服务民营企业、小微企业的“加强版、升级版”。通过精准有效的措施切实帮企业之困、解企业之难，一如既往地支持浙江民营经济发展壮大。

“真金白银”支持民企发展壮大

“除了‘六大举措’，华夏银行还将在政策、资源等方面加大对民企的支持力度。”李民吉在座谈会上表示。

浙江是民营企业聚集大省。据了解，华夏银行总行将支持浙江省内分行根据地方经济特色和产业特色，实施差异化的信贷政策，在产品准入、审查审批、利率定价等方面给予一定的优惠条件；同时，支持浙江省内分行创新服务模式，积极践行浙江银保监部门提出的普惠金融“两跑三降”模式，线上线下相结合发展小微金融业务，探索更加契合浙江民营企业、小微企业金融需求的业务模式。

此外，李民吉还表示，华夏银行总行将支持浙江省内分行针对当地民营企业的融资痛点开展产品创新，先行先试，总行按产品设定风险容忍度和尽职免责标准，保护和激励分行支持民营企业的积极性。

座谈会上，12家浙江民企代表结合自身发展现状及行业情况，就如何进一步深化银企间的合作也提出了具体的意见和建议。

“前段时间中央召开的民营企业座谈会，提出支持民营经济发展壮大的６个方面政策举措，让我们这些民营企业吃了定心丸。今天华夏银行主持召开的助力民营企业发展座谈会，进一步增强了我们民营企业的发展信心。”置信集团董事长陈建静在座谈会上说，目前政府和金融机构出台了支持民营经济发展的一系列举措，置信集团作为温州本土的企业，将抓住当前良好的营商环境和历史机遇，深耕实体经济，加快转型升级。

李民吉最后表示，华夏银行将坚决落实“两个毫不动摇”，深入实施“中小企业金融服务商”战略，坚持“服务专业化、业务品牌化、经营特色化、管理精细化”，通过建立专业、专营、专属的组织体系，为民营企业、小微企业提供专心、专注、专一的金融服务。

数据显示，截至目前，华夏银行服务民营企业信贷余额近5700亿元，年初以来就新增信贷投放近400亿元。其中，有业务余额的民营小微客户近50万户，累计发放贷款超过1万亿元。

初冬之际，华夏银行总行此次浙江之行不仅给浙江民企带来了“红包”，也带来了信心和温暖。相信在华夏银行等金融力量的大力支持下，民营企业面临的冰山将化海洋，高山将变高地，火山将变动能，终将迎来更大舞台。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：曹昆)