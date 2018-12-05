前10月服务进出口增11.1%

本报北京12月4日电 （记者王珂）商务部服贸司负责人4日介绍，今年以来，我国服务进出口保持较快增长，结构持续优化，稳中向好态势进一步巩固。1—10月，服务进出口总额43022.4亿元（人民币，下同），同比增长11.1%。其中，出口14211.8亿元，增长14.3%；进口28810.6亿元，增长9.6%；逆差14598.9亿元。

从进出口结构看，新兴服务快速增长有力地推动了服务贸易高质量发展。1—10月，新兴服务进出口总额14181.6亿元，增长20.4%，高于整体增速9.3个百分点，高于传统服务进出口增速13.6个百分点，拉动新兴服务占比提升2.6个百分点至33%。其中，新兴服务出口7415亿元，增长25.8%，高于传统服务出口增速22个百分点；进口6766.6亿元，增长15%，高于传统服务进口增速7.2个百分点。但从规模上看，传统服务进出口仍占主体地位，其中旅行17521.8亿元、运输8191.6亿元、建筑1825.6亿元，三者合计占比达到64%。

从服务出口看，“中国服务”国家品牌建设带动高端生产性服务出口快速增长。1—10月，服务出口同比增长14.3%，增速高于进口4.7个百分点，其中计算机和信息服务、保险服务、研发成果转让费及委托研发等高端生产性服务出口增长迅速，增幅分别达到66.7%、20.5%和18.3%。

从服务进口看，服务消费加速升级推动高附加值服务进口需求不断扩大。1—10月，知识产权使用费进口1948.6亿元，增长22.5%；金融服务进口108.8亿元，增长22.1%；计算机和信息服务进口1195.2亿元，增长24.3%；研发成果转让费及委托研发进口368.6亿元，增长18.6%。

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 10 版）

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