联动监督助力打赢攻坚战

“在产业发展中，政府给了哪些优惠政策？贫困户每年能增收多少？”日前，在河北省保定市阜平县食用菌核心园区，河北省人大常委会三项联动监督执法检查组成员、省人大代表李梅手里拿着一份“问题清单”，直奔主题向阜平县农业部门负责人展开询问。而这份“问题清单”是河北省人大常委会农工委根据《河北省农村扶贫开发条例》的规定“特制”的，包括建档立卡、易地扶贫搬迁、扶贫产业项目等方面内容，共有20多个问题。

三项联动监督是河北省人大常委会加强监督工作的创新之举，针对扶贫脱贫攻坚、大气污染防治、优化营商环境三大重点领域的法律法规同步开展“捆绑式”监督。联动监督采取三项监督联袂开展、四级人大联动实施、五级代表联组参与的形式，综合运用听取专项工作报告、开展执法检查、组织专题询问和代表评议、常委会满意度测评等多种监督方式，实现全省11个设区市全覆盖。自7月上旬全面启动以来，已有3.5万多名各级人大代表参与。

“联动监督坚持问题导向，敢于动真碰硬，因此在执法检查中格外突出精准细实，抓问题、查问题一针见血。过去总是讲成绩多、说问题少，这次明确要求各级政府在汇报中谈问题的篇幅不能少于1/3。”河北省人大常委会委员、省人大城乡建设和环境资源委员会委员石立新深有感触。

“往大厅跑了几趟？”“从递交申请资料到拿到营业执照用了几天？”在邯郸市行政审批局业务大厅，执法检查组成员随机向多名办事群众询问，并从工作人员电脑记录中查询审批痕迹，了解核实审批部门能否做到一次性告知、办事“一趟清”。

“带着问题直面群众、真督实查，更能帮助我们发现工作的不足和短板。”河北省邯郸市行政审批局局长白长俊说，提升审批效能是优化营商环境的重要内容，人大的监督对于进一步压缩审批时限、优化审批流程、完善“互联网+政务服务”等是强有力的督促。

为让联动监督更有力更有效，执法检查组将“明察”与“暗访”相结合，不打招呼、不发通知，每到一地，随机选点、随机抽查、随机走访。省检查组深入各地之前，各设区市组织本级及所属县乡人大机构先期开展工作，共走访贫困户2.7万余户，检查抽查空气质量测控指挥中心229个、空气质量监测站点1154个，检查抽查行政审批机构647个，召开民营企业座谈会1112次。

针对入户走访中受访者可能对扶贫政策了解不全面，或有问题不愿说、不敢说等情况，石家庄市赞皇县人大常委会设计了问答式调研提纲。为使联动监督取得实效，保定市把三项工作分为“四大战区”，组织五级人大代表“兵团作战”，确保行动统一、步调一致、区块明晰，避免重复监督。

推动三大领域法律法规落实是此次联动监督的出发点和落脚点，也是检验监督成效的最终标准。在阜平的执法检查结束后，李梅就与其他检查组成员结合所见所闻展开热烈讨论：“如何改变产业扶贫措施单一现象？怎样增强贫困户的‘造血功能’？这些问题都值得我们深思。”

阜平县农业局局长张强也对此有了更深的思考：“通过‘问题清单’一项项对标，能促进我们及时发现不足，补短板、严要求，确保高质量完成脱贫攻坚任务。”

“下一步，河北省人大常委会将持续做好代表评议、推动整改落实、建章立制等相关工作，努力形成一批推动改革发展的实践成果、与时俱进的理论成果、机制创新的制度成果。各级人大常委会跟踪监督问题整改落实情况，在联动监督和评议工作中，对发现的整改不及时、不到位的部门依法问责。”石立新表示。

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)