商务部：前10月我国服务贸易总额超4.3万亿元

新华社北京12月4日电（记者 于佳欣）记者4日从商务部获悉，1-10月，我国服务进出口总额超过4.3万亿元，规模再创新高，增速达到11.1%，全年有望总体保持10%左右的增长。

根据商务部当日发布的数据，1-10月，我国服务进出口总额43022.4亿元，其中，出口14211.8亿元，增长14.3%；进口28810.6亿元，增长9.6%；逆差14598.9亿元。

从进出口总额看，服务贸易规模与增速均持续向好。商务部服务贸易司副司长李元说，陆续出台的服务贸易创新发展政策有效增强了经济活力，提高了发展质量，增强了服务贸易发展的内生动力。

新兴服务快速增长有力地推动了服务贸易高质量发展。商务部数据显示，1-10月，新兴服务进出口总额14181.6亿元，增长20.4%，高于整体增速9.3个百分点，高于传统服务进出口增速13.6个百分点。但从规模上看，传统服务进出口仍占主体地位。

据李元介绍，从服务出口看，“中国服务”国家品牌建设带动高端生产性服务出口快速增长。前10月，计算机和信息服务、保险服务、研发成果转让费及委托研发等高端生产性服务出口增长迅速，增幅分别达到66.7%、20.5%和18.3%。

从服务进口看，服务消费加速升级推动高附加值服务进口需求不断扩大。1-10月，知识产权使用费进口增长22.5%，金融服务进口增长22.1%，计算机和信息服务进口增长24.3%。

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