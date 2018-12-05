原标题：改革开放40周年纪念币今日凌晨开约

本报讯（记者 程婕）前几天，人民币发行70周年纪念钞在预约首日就几乎被抢光。今天凌晨零点整，改革开放40周年纪念币也开始预约了，北京地区仍然由建行北京分行负责预约发行。

根据公告，央行决定自2018年12月5日起预约发行庆祝改革开放40周年双色铜合金纪念币1枚，与现行流通人民币职能相同，与同面额人民币等值流通。

据了解，和上次的人民币发行70周年纪念钞一样，庆祝改革开放40周年双色铜合金纪念币（以下简称改革开放币）在北京地区的预约发行仍由建行北京分行承担。建行北京分行的有关负责人昨天介绍了此次预约发行的有关情况。

改革开放币共发行1.8亿枚，其中北京地区第一批次发行560万枚。此次发行采取预约方式。第一批次纪念币北京地区预约兑换由建设银行承办，支持现场预约及网上预约。北京地区第一批次预约期为2018年12月5日0:00至2018年12月8日24:00；预约兑换期为2018年12月28日至2019年1月4日（网点营业时间）。

改革开放币面额10元，采取等额方式兑换，每人预约、兑换的限额为20枚。根据央行公告，可预约兑换改革开放币的身份证件必须为第二代居民身份证，其他证件无法办理兑换。

北青报记者看到，建行北京分行已公布改革开放币第一批次预约兑换网点名单和分配额度。北京共有191家建行网点参与预约兑换，但只有32家网点有现场预约额度，而且现场预约额度都低于同一网点的网络预约额度，因此大家最好还是通过网络预约。

北京地区的网络预约渠道包括建设银行官方网站（PC端登录WWW.CCB.COM）、移动门户（移动端登录M.CCB.COM）、个人网上银行、个人手机银行、微信银行等五种。

如果想通过建设银行手机银行预约纪念币，请在预约期之前，提前下载最新版本手机银行客户端—点击首页右侧符号“+”—“网点服务”或在首页顶部搜索栏搜索关键字“纪念币”，之后进入“预约兑换纪念币”菜单。

如果想通过建设银行微信银行预约纪念币，请关注“中国建设银行”公众号，点击“悦生活”—“周边网点与预约”菜单。

如果预约成功，兑换日当天实在没空去网点领取，可以找他人代领。但代领人需持被代领人在预约系统中登记的有效的第二代居民身份证原件，且代领人数不超过5 人，同时必须到预约时选择的网点现场办理兑换，无法跨网点办理兑换。

(责编：李楠桦、仝宗莉)