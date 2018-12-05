“葡萄牙港口可以成为一带一路重要节点”

里斯本街头中葡两国国旗迎风飘扬，欢迎习近平主席。

本报记者 王云松摄

卡纳里奥正在进行科研观测。

本报记者 冯雪珺摄

阿威罗大学孔子学院的学生表演竹竿舞。

新华社发

里斯本的航海纪念碑。

本报记者 张远南摄

●葡萄牙是欧盟国家中首个与中国正式建立“蓝色伙伴关系”的国家。

●绿色可持续海水养殖是两国海洋科技领域的重要合作内容。

●葡方希望加强科研能力互补，促进更多科研人员交流。

葡萄牙拥有悠久的海洋文化和丰富的开发利用海洋资源的经验。习近平主席在葡萄牙媒体发表署名文章表示，中葡要积极发展“蓝色伙伴关系”，鼓励双方加强海洋科研、海洋开发和保护、港口物流建设等方面合作，发展“蓝色经济”，让浩瀚海洋造福子孙后代。

习近平主席一直关注着中葡海洋合作。2014年，习近平主席过境特塞拉岛。在会见时任葡萄牙副总理波塔斯时，习近平主席强调双方可以在发展海洋经济、利用海洋资源方面加强合作。2016年，在北京会见科斯塔总理时，习近平主席鼓励双方加强“蓝色经济”领域合作。2017年11月，中葡双方政府部门签署关于建立“蓝色伙伴关系”概念文件及海洋合作联合行动计划框架。葡萄牙成为欧盟国家中第一个与中国正式建立“蓝色伙伴关系”的国家。

习近平主席再次踏上葡萄牙的国土，再次强调中葡加强海洋合作，发展“蓝色经济”，必将进一步丰富两国全面战略伙伴关系的内涵。

“希望建立更多的葡中海洋科技创新联合研究中心”

葡萄牙南部城市法鲁，有一片占地170平方公里的自然保护区——西亚法莫撒自然保护区，阿尔加夫大学海洋科学研究中心的海洋生物综合实验站就位于其中。保护区沿海岸绵延60公里，海岸边生长着葡萄牙地中海贻贝。阿尔加夫大学海洋科学研究中心主任阿德利诺·卡纳里奥经常通过微信，与上海海洋大学水产与生命学院教授杨金龙分享贻贝观测情况。

阿尔加夫大学海洋科学研究中心是葡萄牙最著名的海洋科学研究机构之一。2017年12月，在中国—葡萄牙科技合作联委会第八次会议上，中葡政府将海水养殖确定为海洋科技领域的重要合作内容。在这一背景下，卡纳里奥率团队与多家中国科研机构和高校合作，开展了一系列针对贻贝、海参、蛤蜊等重要水产养殖对象的研究，希望在绿色可持续水产养殖模式上，寻求技术突破。

卡纳里奥与中国的合作缘分始于2012年。当时葡萄牙还深陷欧债危机的影响中，科研机构的经费紧张。“在一次国际会议上，我偶然向一位中国学者请教，如何才能继续科研、有所突破。他建议我和中国科研机构合作。”此前从未到过中国的卡纳里奥了解到，中国近年来大力支持科研创新，创新环境不断优化，自主创新能力大幅提升。在这位同行的引荐下，卡纳里奥很快得到了去中国学术交流的机会，并于2014年成为上海海洋大学特聘教授。

如今，卡纳里奥每年去中国的次数“多得数不清”。本月中旬，他还将带领团队前往中国南极长城站，在那里进行为期6周的极地海洋生物观测实验。

卡纳里奥表示，在海洋科研、海洋开发和保护等领域，葡萄牙可以与中国实现信息共享。得知习近平主席鼓励双方加强海洋科研合作，他非常高兴。“希望建立更多的葡中海洋科技创新联合研究中心，希望加强科研能力互补，促进更多科研人员交流。”

“我们将从同中方的合作中获益”

和卡纳里奥一样，葡萄牙工程院院士、里斯本大学海洋科技与工程研究中心主任卡洛斯·格德斯·苏亚雷斯也对习近平主席的来访感到欣喜和振奋。他的团队正积极参与中国新型船只——江海直达船的安全性研究，成为两国海洋合作的又一个生动案例。

江海直达船克服了以往“海船不能入江，江船无法入海”的问题，不用在港口换船航行，提高了集装箱承载量，提升了运输效率。2017年，在中国武汉航运交易所签约建造的“1100标箱江海直达集装箱船”，不仅可以让武汉至上海的集装箱运输成本下降30%左右，还有效提高了船舶应对海上极端天气、波浪的能力。苏亚雷斯的团队就参与了其中船只安全性部分的研究。

苏亚雷斯表示，葡萄牙在海洋科学基础理论研究方面具有优势。在“一带一路”基础设施建设方面，海洋工程研究有助于提高21世纪海上丝绸之路沿线的物流能力。

苏亚雷斯坦言，海洋工程研究非常“费钱”，仅购入一套用于模拟风浪流等各种海洋环境条件的海洋工程水池装备，就要花费上千万欧元。葡萄牙经济还在逐渐恢复中，各项科研资金不足以支持苏亚雷斯购买大型实验设备的需要。“中国不仅拥有丰富的人才储备，中国政府对科研项目的重视和支持也与日俱增，中国的科技创新环境位居世界前列。”苏亚雷斯相信，“我们将从同中方的合作中获益。希望两国未来能够共同成立专项基金，进一步支持两国的海洋科研项目研究与人员交流。”

“请允许我再为葡萄牙的港口推介几句”

习近平主席指出，希望中葡共建“一带一路”，做携手发展的伙伴。葡萄牙是连接陆上丝绸之路和海上丝绸之路的重要枢纽，中葡开展“一带一路”合作具有天然优势。

葡萄牙各界都对葡中两国发展“蓝色伙伴关系”充满信心。葡海洋部长安娜·保拉·维托里诺说，“葡萄牙的海岸线长度排在欧洲前列，中国也有非常长的海岸线。我们都是海洋国家，合作前景广阔。”

葡萄牙国土面积有限，自然资源相对紧缺，大海为葡萄牙提供了丰富的资源。数百年前，葡萄牙人沿着海上丝绸之路，驶向遥远的东方进行贸易往来。此外，北大西洋和葡萄牙南部的地中海气候，为该国带来了丰富的水能、风能、太阳能资源以及丰富的水产资源。

“请允许我再为葡萄牙的港口推介几句。”葡萄牙外交部对外政策总司长佩德罗·佩雷拉对本报记者表示：“自习近平主席提出‘一带一路’倡议以来，葡萄牙一直积极响应。葡萄牙位于欧亚大陆西端，具有独特的连通优势，葡萄牙港口可以成为一带一路重要节点。”

正如习近平主席在署名文章中所指出的，相信在双方共同努力下，新时期中葡关系的航船将鼓起风帆、开足马力，驶向更加辉煌的未来，不仅为两国人民带来更多福祉，也定能为构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)