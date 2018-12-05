《全球工程前沿2018》报告发布

本报北京12月4日电 （记者谷业凯）由中国工程院战略咨询中心、科睿唯安以及高等教育出版社共同完成的《全球工程前沿2018》报告4日在京发布。

报告聚焦对工程科技未来发展有引领作用的主要研究和技术方向，围绕信息与电子工程、医药卫生、工程管理等9个领域，遴选出年度工程研究前沿95项和工程开发前沿96项，并对其中关键的27项工程研究前沿和27项工程开发前沿进行详细剖析。中国工程院院长李晓红院士表示，掌握创新和发展的主动权需要以全球视野明察趋势，以战略高度预见未来。工程院要继续完善工程前沿研究平台，吸引更多不同领域的人才参与进来，为把握发展战略机遇提供及时、前瞻的参考。

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 12 版）

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