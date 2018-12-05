原标题：便利店业如何规避邻家败局？

原标题：资本和市场都狂热的时候，希望创业者更加理性地走自己的路，平衡好营收额与成本支出之间关系，精细化运营，及时调整企业的方向 便利店业如何规避邻家败局？

在关店三个多月后，日前，多处在北京市内核心地段的邻家便利店门店贴上封条，被转租或被人寻求接盘。法院对被执行人邻家的财产依法予以查封，近3000名员工申请仲裁。

邻家便利店作为国内零售行业的一匹黑马，追求在服务上贴心和创新并重。这家高速扩张的公司在两年多内开出了160多家便利店，今年8月，却因股东善林金融的P2P业务爆雷导致资金链断裂，所有门店一夜之间全部关停。

曾自诩为“天涯若比邻”的邻家便利店，致力于成为消费者生活中最暖心的服务管家，也曾在提供服务的范围和质量上都下足了功夫，仍难逃关张的命运。邻家败局对于当今中国飞速发展的便利店行业，将带来何种的启示？

资本纷纷涌向便利店行业

近年来，因为线上流量红利见顶，线下被认为是获取流量的重要入口，线上线下融合也被认为是未来趋势。便利店因为空间小，与消费者距离近，可以与电商平台融合，因此站上了资本的风口。一时间，零售巨头、线上快消大品牌商和互联网公司纷纷入局，仅在北京，就有全时、邻家、便利蜂、爱鲜蜂等十数家新便利店品牌。

无论是阿里巴巴的马云或者是京东的刘强东，都在对便利店行业投资或者收购，甚至自家建设商铺（如马云的无人超市、盒马鲜生和刘强东的超级物种），进军便利店行业。

根据中商产业研究院发布的一份报告，便利店近几年在国内发展迅速，门店数量呈井喷式发展，2017年中国品牌便利店行业增速同比达23%，市场规模超1900亿元。

便利店领域正处于线下的小风口，尤其是2018年，便利店市场融资消息不断，资本看好便利店的原因，是其线下流量的入口价值。包括见福便利、Today便利、每一天便利纷纷获得融资，其中Today 便利的估值超过30亿元。

今年8月，瑞幸咖啡宣布进军轻食市场，至年底全国所有门店所有轻食一律五折优惠，并宣布年底前将在全国建成门店2000家。据瑞幸咖啡联合创始人、高级副总裁郭谨一介绍，瑞幸咖啡自运营以来已完成门店布局809家，服务用户350余万，销售杯量1800余万。

事实上，便利店在快速扩张、加紧跑马圈地的持续“高温”环境影响下，太过“急躁”的狂奔，暴露了一些违背零售发展规律的问题。记者注意到，这些纷纷关闭门店的便利店品牌均开业仅仅几年，在资本簇拥下兴起，又在资金断裂后黯然“落幕”。

P2P的快速回报率与零售慢行业冲突

作为便利店的新生力量，邻家以行业标杆进行自我要求，并不断用产品质量和服务质量树立自己的品牌形象，翻译后的“Family Near By”，十分传神的诠释了邻家的品牌精神。曾经亮相纽约时代广场号称“世界的十字路口”，被誉为代表中国便利店行业向全世界发声，无奈命运多舛。

据悉，8月1日爆出的邻家便利店168家店一夜全部关停，不仅因为它每月亏损在500万左右，而且它的唯一出资方“善林金融”的P2P业务爆雷，法人投案自首，最终导致资金链断裂，全面关店。

中招的还远不止邻家。北京全时便利店成立于2011年，复华控股有限公司持股61%，是其第一大股东。据了解，复华控股旗下P2P平台海象理财已延期近3个月，爆发严重兑付危机，进而殃及复华控股资金链。

业内人士指出，便利店这个回报期漫长、利润率不高的行业，在传统零售业里长期都属于慢速度的产业。只是近几年来，随着中国城市化进程到了一个阶段性的转折点，以及消费升级带来的小业态发展红利。很多新创立的本土便利店品牌和日系便利店，在过去4年都有过快速的逆势开店增长。

8月1日午夜开始刷屏的极路由创始人王楚云公开信提到，极路由现金流断裂的一部分原因与它的“0元购”功能合作方“i财富”有关：i财富主体“深圳前海大福资本管理有限公司”因涉嫌“非法吸收公众存款案”于6月21日被立案侦查，在i财富平台暂停到期项目兑付、停止新发所有投资标的、核心渠道京东下架0元购类金融产品之后，用户和经销商大量退货，供应商要求立即支付到期货款，把极路由逼到了绝路上。

再往前，小米集团旗下的金融产品在小米VIP和小米运动中推广P2P平台，7月24日用户爆料其中多个P2P平台爆雷，小米应用商店第一时间下线了3000多款金融类APP。截止到目前，经初步统计，向小米投诉相关P2P平台风险的用户数量累计429人，涉及金额约4000万元。

这位业内人士告诉记者，一个新品牌便利店，前期后端和基础设施投入非常重。在门店数量有限的情况下，如何确保门店运营品质、日销水平和供应商议价之间的经营正循环，有着太多的考验。

能够在品牌创立两年内，解决单店运营的正毛利水平，已经是行业非常优秀的经营案例。至于实现公司总部的整体盈利，对于很多新品牌来说，还远远没到看见曙光的时候。

就在今年4月份，131便利店宣布获得4000万元天使轮融资，投资方为春晓资本。当时131便利店在北京已拥有31家门店，日均销售额约9000元，最高接近2万元。创始人陈登旺曾表示，2018年计划在北京落地100家便利店。值得关注的是，春晓资本也是君融贷金、聚财猫等多家P2P平台的投资方，而这些平台均在近期发生逾期。

创业公司的倒闭与危机来自资金链断裂，实则是早已埋下了“雷”，甚至连续爆雷的P2P或许只是冰山一角，创业者应当对政策与外部环境的剧烈变化建立更强的意识。

便利店怎样才能开得长久些？

今年以来，资本吃紧，VC开始洗牌。P2P的“雷”开始传导至创投基金，波及创业公司，形成了一个链条。邻家CEO王磊早前曾对媒体透露：“投资人曾要求过他们一年开20000家便利店，因为投资人确实不了解这个行业。通过两年时间的模式，投资人才逐渐理解便利店这门生意了。”

随着中国城市化加速，生活节奏加快，深入社区与商业区的身边便利店更受欢迎，满足了用户及时所需。无疑，便利店市场发展空间巨大。

正如中国连锁经营协会会长裴亮介绍：“从便利店自身的经营管理水平来看，还处于一个粗放式的初级水平，我国目前的实体零售市场，便利店和超市的占比大体是8%比92%，便利店有巨大的发展潜力和空间。

有数据显示，相比美国、日本每2000人有一家便利店，中国的密度只有每一万余人才一家。目前一线城市中，上海、广州、深圳便利店市场相对较为成熟，密度接近发达国家。一线城市尚且如此，大量的二三线等城市，更存在着巨大拓围空间。有数据报告显示，即便像重庆、天津等较发达地区，饱和度才只有每1万~4万人一家便利店。

“便利店行业的房租成本和人工成本太高了，盈利能力比较低，国内的大多数便利店都不怎么挣钱。”一位便利店行业的从业者如是说。

据中国连锁经营协会发布的《2018中国便利店报告》，便利店行业的运营成本正在快速上升，主要原因是租金和人工，其中房租成本上升18%，水电成本上升6.9%，人工成本上升12%。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为：“便利店看似经营简单，实际上这一行业成本控制的难度要远高于其他零售业态。如果企业内部成本管控失效、供应链管理不完善，加之产品品牌购买频率低、跟不上市场需求变化的脚步，便利店想要盈利是非常困难的。”

此外，饮品观察人士马磊认为，部分便利店品牌不顾自身情况盲目扩张，也是导致其处境尴尬一个重要原因。

零售专家胡春才告诉记者，便利店如果单店不盈利，只靠规模是行不通的。很多商超最后倒闭也是这个原因，单店盈利没做出来就拼命扩张，结果店开得越多，失血量就越大。

胡春才认为，在资本和市场都狂热的时候，希望创业者能更加理性地走自己的路，平衡好营收额与成本支出之间关系，精细化运营，及时调整企业的方向。（李国)

(责编：杨曦、仝宗莉)