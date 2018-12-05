原标题：超两万用户感染 电脑勒索病毒卷土重来

昨天，多家网络安全机构确认，国内近日出现了要求微信支付赎金的电脑勒索病毒。与上次不同的是，这次病毒入侵用户电脑后会加密用户文件，但不收取比特币，而是要求受害者扫描弹出的微信二维码支付110元赎金，获得解密钥匙。

腾讯电脑管家团队称，12月1日接到网友求助，电脑感染一款使用手机扫码支付作为赎金支付渠道的勒索病毒。经过紧急处置后安全团队完成了病毒破解，并连夜发布解密工具测试版软件。该勒索病毒感染系统后，会加密txt、office文档等有价值数据，并在桌面释放一个“你的电脑文件已被加密，点此解密”的快捷方式。点击后电脑会弹出解密教程和收款二维码，强迫受害用户通过手机转账缴付解密酬金。

据火绒安全团队监测，截至12月3日，已有超两万用户感染该病毒，该病毒还窃取用户的各类账户密码，包括淘宝、天猫、阿里旺旺、支付宝、163邮箱、百度云盘、京东、QQ账号。

腾讯昨天发布回应称，微信已第一时间对所涉勒索病毒作者账户进行封禁、收款二维码予以紧急冻结。微信用户财产和账户安全不受任何威胁。同时也提醒广大用户，该勒索病毒可能通过任何形式的支付方式索要转账，若遭遇勒索，不要付款，及时报警。据悉，这款名为Bcrypt的病毒能获取键盘记录，当用户在各种平台上输入账号、密码时，便会泄露给病毒作者。一旦被感染，一定要尽快更改自己在各个电商、支付平台的密码。（记者 孙奇茹）

(责编：杨曦、仝宗莉)