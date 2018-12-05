产业扶贫贵在“精准”（人民时评）

这段时间，产业扶贫受到舆论关注。从生态农业到农村电商，从特色种养到乡村旅游，各地产业扶贫百舸争流，为脱贫攻坚注入了内生动力。但也要看到，一些地方的扶贫项目尤其是产业扶贫项目没有实现预期效果，近期国家审计署发布的重大政策落实跟踪结果对此反映突出，也引发了对产业扶贫的深入思考。

扶贫扶长远，长远看产业。回顾脱贫攻坚历程，注重通过发展产业的方式实现精准脱贫，实现从“输血”到“造血”的转变，是鲜明特色。中国是一个“超大规模国家”，各地资源禀赋不同、自然环境有异，而产业扶贫的政策唤醒了各地发展自主产业的主动性，打开了不同地方的想象空间。贵州野生植物刺梨富含维生素，产业化发展之后恰好顺应了消费升级的趋势；甘肃陇南的电商使农产品变商品，贫困户享受技术进步红利；江西瑞金的知名品牌“廖奶奶咸鸭蛋”采用合作社模式，成了带动贫困户增收的“致富蛋”。可以说，哪里产业发展得好，哪里扶贫的效果就突出、后劲就充足。

习近平总书记深刻指出，“发展产业是实现脱贫的根本之策。要因地制宜，把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路”。脱贫攻坚，外界的推动作用是必不可少的，但外在的推动力不可能永远不变。这就需要把外在的推动力转化为内生动力，提高贫困地区自我发展能力和自我造血能力，才能保证脱贫效果的可持续性，保障贫困地区和贫困人口真脱贫、不返贫。这其中的关键就是搞好产业扶贫。

但也要看到，搞好产业扶贫体现着一种发展能力，也需要破解不少难题，这其中既包括农村自身的条件约束，也包括在落实过程中的新问题。一方面，农村基础设施薄弱，贫困户抗击风险能力较弱，常常会面临缺资金、缺技术、缺品牌、缺产业链等难题。另一方面，在推动产业扶贫过程中也出现了一些经营层面的问题，比如说短期化倾向，一些地方急于求成，优先发展“短平快”产业；又如脱离群众的倾向，一些地方贫困户并没有融入产业；还有一些地方不切实际造“盆景”工程，一哄而上造成市场过剩。凡此种种，无不制约着产业扶贫的推进，解决好这些问题，才能让产业扶贫取得实效。

习近平总书记强调，扶贫开发贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。更好地推动产业扶贫落地生根，关键也是要抓住“精准”两个字。这就需要精准对接市场。产业发展是经济活动，要遵循市场规律，按照市场需求发展特色产业，而不是一哄而上，同时也要按照市场需求发挥龙头企业、合作社等新型经营主体的带动作用。这就需要精准对接群众，形成产业与贫困户的利益联结机制，让贫困户参与生产、实现就业，才能提升贫困人口的自我发展能力、让贫困群众分享产业红利。这就需要精准对接特色，如洛川苹果、赣南脐橙、定西马铃薯等扶贫产业发展好的地方都是紧扣“优势”做文章的，因地制宜地选择具有比较优势的特色产业，才是赢得市场竞争的制胜之道。

让贫困群众与全国人民同步小康，这是党和政府的庄严承诺。抓住“精准”这个关键词，更好推动产业扶贫，才能让贫困群众获得持续的发展机会，过上更美好的生活。

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 09 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)