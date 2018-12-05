提升“改革指数” 释放市场活力

以壮士断腕精神把改革的含金量充分展示出来，以“改革指数”换取企业“发展指数”，改革才能达到既定目标
“目前，新能源汽车锂电池市场快速发展，正是生产经营的好时机。投资项目承诺制让我们能够提早动工建设，尽快抢占市场。”说这话的，是某新材料公司的项目负责人。受益于广东江门的投资项目承诺制改革，基地从供地到建设只用了两个多月的时间，实现“当年签约、当年供地、当年建设”。
江门创造性推出投资项目承诺制改革，符合一定标准的企业，项目可“边建边审批”“容缺审批”，加快项目落地。两个月完成报批报建，与之前动辄长达大半年甚至一年多的投资审批“万里长征”形成鲜明对比。受益于“改革指数”不断提升，市场主体活力得到极大释放，江门民间投资增速明显高于全省，甚至在全国名列前茅。
在毫不动摇地鼓励、支持、引导、保护民营经济发展的大方向下，进一步深化审批制度改革的重要性不言而喻。从降低税费负担、切实解决融资难融资贵问题，到帮助企业解决经营场地、市场销路甚至是员工子女上学问题，一段时间以来，各地针对民营企业的“保姆式”服务竞相出台，各类创新举措令人欣喜。笔者近日深入企业一线采访发现，除了服务“做加法”，事前审批和监管“做减法”还有很大空间。
比如，海关查验之后还有商检查验，一批出口货物至少要经过2次掏箱，重复查验导致漫长等待，一旦错过一班船，一等就是一两个星期。又如，有的企业遭遇消防审批难，厂房建成，投资到位，却因为迟迟拿不到消防审批答复而无法正常经营。审批事项多、审查内容繁琐等原因导致的项目前期工作时间长，仍是企业反映比较集中的问题。近年来，随着“放管服”改革不断推进，许多审批“痛点”已经消除或正在逐步改善，这是一个不错的趋势。但是，目前有些部门依然过度依赖事前审批和监管，既影响了企业经营效率，也弱化了事中事后监管，抑制了市场创新创业活力。
改革只有进行时，没有完成时。简政放权的成效有目共睹，但与民营企业的期待和经济社会发展要求相比，还有一定的差距。为民营企业创造良好发展环境，首要之处在于打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，让企业不必再把大部分精力放在“跑审批”“跑中介”“跑融资”上。这意味着，放管服改革还需往深水区更进一层，把有效降低各类制度性交易成本作为主攻方向，把是否有助于形成透明、便利、公平的营商环境作为衡量改革成功的标准。以壮士断腕精神把改革的含金量充分展示出来，以“改革指数”提升企业“发展指数”，改革才能达到既定目标。
值得注意的是，支持民营经济发展，放、管、服三个方面的改革，每一项都不可或缺。一味追求“松绑”，监管难免软化、弱化、虚化，必然导致市场上劣币驱逐良币，背离支持民营经济发展的初衷。一方面要简除烦苛，削越界的权、去部门的利，消除不当权力对市场活动的羁绊；另一方面要禁察非法，打造严格而又公开透明的监管体系，杜绝选择性监管、选择性不管。把握好这两点，我们就能更好帮助民营经济解决发展中的困难，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发。
（作者为本报广东分社记者）
《 人民日报 》（ 2018年12月05日 09 版）
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】