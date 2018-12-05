提升“改革指数” 释放市场活力

以壮士断腕精神把改革的含金量充分展示出来，以“改革指数”换取企业“发展指数”，改革才能达到既定目标

“目前，新能源汽车锂电池市场快速发展，正是生产经营的好时机。投资项目承诺制让我们能够提早动工建设，尽快抢占市场。”说这话的，是某新材料公司的项目负责人。受益于广东江门的投资项目承诺制改革，基地从供地到建设只用了两个多月的时间，实现“当年签约、当年供地、当年建设”。

江门创造性推出投资项目承诺制改革，符合一定标准的企业，项目可“边建边审批”“容缺审批”，加快项目落地。两个月完成报批报建，与之前动辄长达大半年甚至一年多的投资审批“万里长征”形成鲜明对比。受益于“改革指数”不断提升，市场主体活力得到极大释放，江门民间投资增速明显高于全省，甚至在全国名列前茅。

在毫不动摇地鼓励、支持、引导、保护民营经济发展的大方向下，进一步深化审批制度改革的重要性不言而喻。从降低税费负担、切实解决融资难融资贵问题，到帮助企业解决经营场地、市场销路甚至是员工子女上学问题，一段时间以来，各地针对民营企业的“保姆式”服务竞相出台，各类创新举措令人欣喜。笔者近日深入企业一线采访发现，除了服务“做加法”，事前审批和监管“做减法”还有很大空间。

比如，海关查验之后还有商检查验，一批出口货物至少要经过2次掏箱，重复查验导致漫长等待，一旦错过一班船，一等就是一两个星期。又如，有的企业遭遇消防审批难，厂房建成，投资到位，却因为迟迟拿不到消防审批答复而无法正常经营。审批事项多、审查内容繁琐等原因导致的项目前期工作时间长，仍是企业反映比较集中的问题。近年来，随着“放管服”改革不断推进，许多审批“痛点”已经消除或正在逐步改善，这是一个不错的趋势。但是，目前有些部门依然过度依赖事前审批和监管，既影响了企业经营效率，也弱化了事中事后监管，抑制了市场创新创业活力。

改革只有进行时，没有完成时。简政放权的成效有目共睹，但与民营企业的期待和经济社会发展要求相比，还有一定的差距。为民营企业创造良好发展环境，首要之处在于打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，让企业不必再把大部分精力放在“跑审批”“跑中介”“跑融资”上。这意味着，放管服改革还需往深水区更进一层，把有效降低各类制度性交易成本作为主攻方向，把是否有助于形成透明、便利、公平的营商环境作为衡量改革成功的标准。以壮士断腕精神把改革的含金量充分展示出来，以“改革指数”提升企业“发展指数”，改革才能达到既定目标。

值得注意的是，支持民营经济发展，放、管、服三个方面的改革，每一项都不可或缺。一味追求“松绑”，监管难免软化、弱化、虚化，必然导致市场上劣币驱逐良币，背离支持民营经济发展的初衷。一方面要简除烦苛，削越界的权、去部门的利，消除不当权力对市场活动的羁绊；另一方面要禁察非法，打造严格而又公开透明的监管体系，杜绝选择性监管、选择性不管。把握好这两点，我们就能更好帮助民营经济解决发展中的困难，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发。

（作者为本报广东分社记者）

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 09 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)