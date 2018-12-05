原标题：15家机构预测11月份CPI涨幅均值2.4%

12月9日，国家统计局将发布11月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。中金公司、招商证券、中信证券、申万宏源、华创证券等15家机构对11月份CPI和PPI数据进行了预测。

据《证券日报》记者统计，机构预测11月份CPI同比增长最小值为2.10%，最大值为2.70%，预测均值为2.40%；PPI同比增长最小值为2.20%，最大值为3.30%，预测均值为2.80%。

国信证券首席证券分析师董德志表示，从高频指标的全月累计均值环比来看，今年11月份食品价格环比或明显低于季节性。

东方金诚首席宏观分析师王青昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，近期猪肉价格环比持续走低，同比跌幅较上月也有所扩大。其他蔬菜、禽蛋等农产品价格在环比下降过程中，同比涨幅均有所收窄。考虑到食品价格在整体CPI波动中的影响，11月份CPI涨幅将有所回落。

王青表示，11月份PPI增速将出现较大幅度的回调。受国际地缘政治波动影响，近期国际原油价格下跌明显，铁矿石价格也降至年内低位附近，代表国际大宗商品价格的RJ/CRB指数在11月份已跌入负向增长区间。与此同时，国内钢材、水泥等重要工业品价格涨幅也明显收窄，这主要与入冬以来，国内去产能和环保限产力度边际放缓有关。由此，预计11月份PPI同比涨幅将回落至2.70%，较上月放缓0.6个百分点，明显低于上年5.80%的增速。

就年底货币政策走势如何，王青表示，年底经济将呈现增速回稳，通胀放缓态势。在消费保持稳定，工业投资增长较快，以及基建补短板提速带动下，四季度GDP增速将保持在6.50%，与上个季度持平，从而缓解此前连续两个季度的同比小幅下滑势头。这将保证短期内宏观经济无失速之虞。年底通胀预期回落，将为货币政策提供更大的操作空间。鉴于当前“宽货币”向“宽信用”传导仍受到一定约束，年底前后央行有可能宣布再度实施“定向降准”或“置换式降准”。这将优化整个银行体系的流动性结构，增强银行的放贷能力和意愿，进而疏通货币政策传导渠道。

“总体上看，在未来根据经济形势变化实施逆周期调控过程中，货币政策仍有进一步向宽松方向微调的可能，但出现‘大水漫灌’的可能性很小。”王青表示。

(责编：杨曦、仝宗莉)