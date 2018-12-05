低开高走 12月4日沪指V型逆转

原标题：低开高走沪指V型逆转

12月4日，沪深两市小幅低开，午后两市下探，随后市场人气逐步回暖，股指V型逆转，翻红后持续上攻。英大证券经济学家李大霄对华商报记者分析，市场上涨明显，看上去非常强劲，在前一个交易日大涨的基础之上继续上扬，涨停的数字超过跌停的。整体看市场比较强势，沪指2449点将成为A股历史上第五个历史大底。

中信建投证券投资顾问孙佳欣对华商报记者分析，市场在此前大涨之后继续高位震荡，午后再度走高。预计短期市场继续震荡走高的概率较大，最近投资者不妨相对积极一些，把握市场上比较好的获利机会。

万联证券投资顾问屈放对华商报记者分析，总体来说短期市场还是有望继续向上，如果没有额外利空因素影响，还将保持逐渐复苏的态势。当然，还要看权重股的带动情况，权重股能否起到引领市场的作用，是市场整体真正走出底部的核心因素。 华商报记者 黄涛

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