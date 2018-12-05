互联网宝宝收益创六周新高 近半银行理财产降门槛

原标题：互联网宝宝收益创六周新高

昨日，华商报记者获悉，互联网宝宝收益创近六周新高，12月有望继续回升；近半银行结构性理财产品门槛降至一万元。

华商报记者查询发现，上周74只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率为2.93%，较前一周上升了0.07个百分点，创近六周新高。

融360分析师刘银平对华商报记者分析说，今年货币基金收益率大幅下跌，投资者对货基的关注度明显下降，与之相对的是，民营银行及直销银行创新型存款凭借着高流动性和高息受到投资者的青睐。

但预计12月互联网宝宝产品收益率有望短暂回升，不过幅度不会太大。刘银平分析说：“央行最近暂停逆回购，但不代表货币政策收紧，当前银行体系总体流动性合理充裕，市场利率整体上仍然在低位平稳运行。”

银行理财收益率而言，整体来说持稳，但值得注意的是，近半结构性存款门槛降至1万元，但收益率下降；此外，保本理财占比大幅升至24.95%。

上周银行理财产品平均预期收益率为4.37%，平均期限为169天，较前一周缩短了5天。从产品收益类型来看，上周保本理财产品数量共528款，占比为24.95%，较前一周大幅上升了5.7个百分点。近期保本理财占比波动较大，不过整体来看，11月份保本理财占比相较10月份仍然是下降的。

上周结构性存款收益率下降，平均预期最高收益率为3.75%，较前一周下降0.23个百分点，其中人民币结构性存款平均预期最高收益率为3.93%，较前一周下降0.21个百分点。不过在结构性存款中，1万元门槛占比为46.27%，接近一半。

刘银平分析，近两个月结构性存款发行稍微降温，与监管趋严有一定关系，根据理财新规，没有衍生品交易资格的银行不得发行结构性存款，一些地方性银行及民营银行随即停止发售新的结构性存款。

至于银行理财收益后市，业内人士认为，通常来说，进入12月之后，市场流动性会有所收紧，且银行也面临季末MPA考核，银行理财收益率有可能小幅回升，不过鉴于今年整体流动性较为宽松，所以收益反弹空间有限。

银行人士田苗认为，在市场不缺钱的情况下，投资者暂时对宝宝类产品、银行理财产品收益，都不要有过高的期待；但临近年底，也可以伺机选择相对较高收益的产品，从而锁定长期收益。 华商报记者 李王艳

(责编：仝宗莉、杨曦)