原标题："携号转网"被吐槽难办 中国联通称已过携转黄金时段

“携号转网”或许只是看上去很美。

日前，工信部出台了携号转网新规，新规实施后，试点地区携号转网的便捷性将明显提升。具体来看，12月1日，首批试点的天津、湖北、云南、江西、海南5省市用户，可以通过短信查询是否具有携号转网资格，并申请授权码，然后即可前往转入方运营商营业厅办理携号转网业务。

在市场普遍看来，工信部此次对于携号转网流程的调整意在减少用户转网的阻碍，消费者有了选择价格更优惠或者信号更好运营商的自由。但目前来看，携号转网或许并没有想象中的那样“美好”。

据了解，想要成功携号转网或许没有那么容易，一方面来看，目前仅5省市成为携号转网试点；另一方面，成功携号转网需要满足实名制、不能停机或欠费、不能存在协议未到期等要求。此外，用户转网后较长时间内不能再次办理转网，以中国移动为例，距离上次携号转网时间间隔不足120天无法再度办理携号转网。

12月4日，有天津移动用户尝试通过手机端进行线上转网，但她很快发现，实际操作起来并不容易。据该用户展示给《证券日报》记者的手机短信页面显示，按照相关要求编辑短信后，该用户两次收到因系统繁忙业务无法受理的回复，在第三次尝试后，移动方面回复了无法为用户办理携号转网的具体理由，该用户最终没能携号转网。

移动方面给出上述天津移动用户的回复显示，两个原因导致该用户无法办理携号转网。一方面该用户参与了话费预存活动，另一方面，中国移动方面称该用户办理了特殊优惠限制业务影响携转办理。

上述用户出现的现象绝非孤例，另有试点地区用户告诉《证券日报》记者，其曾尝试申请携号转网，但最终因不符合转网要求作罢。

“目前市场上已经过了携号转网的黄金时段。”中国联通方面工作人员在接听《证券日报》记者来电时回复称，目前来看携号转网流程仍然比较复杂，“可能需要跑好几次，用户体验并不好”。

此外也“没有必要”，上述中国联通工作人员表示，从收费标准来看，三大运营商都在提速降费，“价格战打得都比较厉害”，因而在价格上三家运营商均处于相对较低的水平。同时双卡手机目前普及率越来越高，相比携号转网，用户再去办理一张其它运营商的卡或许更为合算。

至于对于用户量的影响，上述中国联通工作人员同时表示，携号转网试点其实已经启动多年了，从历史数据来看，并未对中国联通的用户量产生明显影响。不过，携号转网新规同时意味着简便化将成为一种趋势，上述工作人员个人认为，未来如果携号转网确实更加便携化且全面放开，对于用户数量少的运营商而言或许更具优势。

电信专家付亮向《证券日报》记者分析，流程调整的目的主要是为了减少转出运营商阻碍，从新规来看，理论上用户只需去一次营业厅，而且是转入运营商的营业厅，“已经很难再进行简化”。谈及携号转网新规推广至全国的时点，付亮认为“明年全面实施的可能性很大”。至于对三大运营商用户量的影响，付亮则认为“转网全面放开后，可能反倒对领先运营商有利，除非该运营商维持高价不降”。

(责编：杨曦、仝宗莉)