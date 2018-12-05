原标题：新一轮减税将紧扣税改 增值税、个税等重大改革破坚冰

回顾改革开放40年历程，我国税制改革的宏大图卷徐徐展开，在这幅鸿篇巨制上，市场化、法治化、国际化等几大关键词跃然纸上。

今年以来，增值税深化改革、个税开始迈向“综合与分类相结合”的税制、环保税开征、国地税合并等多项税收改革提速推进。展望下一阶段，我国税制改革已经踏上攻坚新征程。专家指出，新一轮的更大规模的减税将紧扣税改，与此同时，增值税三档并两档、消费税立法等多项改革也已列入日程。

获得感满满：

个税等多项重大改革破坚冰

“从10月开始，每月个税少交一千多，减税幅度超过50%。”在北京某企业工作的刘先生高兴地告诉记者。

刘先生仅是尝到个税改革甜头纳税人的一个缩影。国家税务总局数据显示，个税改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。

“增值税税率调降后，2018年公司预计可以少缴增值税1000万元，实实在在享受到了国家税制改革的红利。”天津一汽丰田发动机有限公司财务主管曹萍说。

这正是我国今年深化增值税改革举措释放出的红利。自2018年5月1日起，我国17%和11%增值税税率分别调整为16%和10%。“不要小看这1%，一个百分点就可以发挥杠杆撬动效应，再加上深化增值税改革的其他举措的叠加红利，给企业带来的减负效应明显。”西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强对《经济参考报》记者表示。

数据显示，截至9月底，降低税率、留抵退税、统一小规模纳税人这三项深化增值税改革措施合计减税2386亿元。改革释放出扩大投资稳增长、降本增利蓄后劲、有利小微企业发展等多重利好。不仅仅是个税和增值税，今年以来，我国税收制度改革进一步提速，呈现出多税种并进的态势。

例如，今年起开征环保税，通过税收杠杆差别调控，“多排多征、少排少征、不排不征”的双向激励约束作用逐步发挥。同时，从2017年12月起，在全国9个省开展了扩大水资源税改革试点，取得了促进水资源保护和节约利用的明显效果。

税收征管体制改革方面，国地税合并今年启幕。2018年6月15日，伴随全国省级新税务机构的亮相，分开24年的国税和地税系统再度牵手。这不只是国税地税机构的合并，也是税务部门领导体制、运行机制、管理方式、职能职责的一场深刻变革。

税改四十年：

市场化、法治化、国际化

放眼我国40年税改的图卷，2018年是其中精彩的一笔。回顾改革开放40年历程，我国税制改革的宏大图卷徐徐展开，在这幅鸿篇巨制上，市场化、法治化、国际化等几大关键词跃然纸上。

国家税务总局局长王军回顾说，改革开放初期，颁布实施了一系列涉外税收制度，有力促进了对外开放和经济发展。1994年，建立了以增值税为主体的货物劳务税体系，统一了内资企业所得税和个人所得税制。进入新世纪，2004年启动了增值税转型试点；2006年全面取消了农业税；2008年实现了内外资企业所得税合并；2012年启动营改增试点，并从2016年5月1日全面推开；2017年，增值税税率由四档变三档。

“回顾40年改革开放的过程，税收始终是站立潮头的弄潮儿。”中国税务学会会长钱冠林指出，改革开放为税收改革发展创造了广阔的舞台，税收改革发展又为改革开放提供了强有力的支持和保障。

“40年税收改革最突出的一个特征，就是与中国经济体制改革咬合在一起，从来没有脱离过经济体制整体改革和整体发展。”中国社会科学院副院长高培勇说。

中国法学会财税法学研究会会长刘剑文把中国税收法治40年的巨大变化概括为四大趋势：一是税法税制从内外有别到一体化；二是税收改革从行政思维到法治思维；三是制度建设从行政主导到税收法定；四是法治理念从税收法制到税收法治。

在中国人民大学财政金融学院教授朱青看来，伴随中国税制现代化的进程，税制不断国际化也是40年来税制改革的重要内容，从利改税到营改增都充分体现了税制改革与国际化接轨。

攻坚新征程：

多个税种改革列入日程

改革争在朝夕，落实难在方寸。改革从来不是说说而已，既需要顶层设计和决心，也需要绣花针的功夫去推进落实。

作为我国税制改革中的“重头戏”，增值税改革始于2012年，五年的时间，我国完成了现代增值税制度的华丽转身，实行60多年的营业税退出历史舞台，增值税对三次产业实现全面覆盖。在今年深化增值税改革三项措施实施之后，增值税也开始踏上“三档并两档”的攻坚新征程。

此外，包括消费税立法等多项改革已经列入日程。今年9月国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》中明确提出将推动消费税立法。

财政部部长刘昆今年6月曾表示，加快财税体制改革。加快出台修改后的预算法实施条例。研究制定交通运输、环境保护等领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案。推进综合与分类相结合的个人所得税制度改革。推进地方税体系建设。抓紧制定中央与地方收入划分改革方案。抓紧完成消费税法、关税法等草案的起草工作等。他还在10月表示，预计今年全年减税降费规模超过1.3万亿元。“还在研究更大规模的减税、更加明显的降费措施。

王军强调，纵观中国近年来特别是今年以来的税制改革，所体现的一个鲜明导向就是减税。他也透露，目前，中国正在研究推出新一轮更大规模、实质性、普惠性减税降负举措，包括推进增值税等实质性减税，对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收免除等，以更好地推进中国经济高质量发展，更好地为世界经济发展助力。

在中国财政科学研究院院长刘尚希看来，下一步减税政策，需要以普惠式减税为主，同时结合税制改革，在完善税制的同时，实现税负下降，而且应当有利于企业公平竞争。

互联网的发展、全球税收治理等也为税收征管带来新课题。首都经贸大学教授丁芸表示，“互联网+”及大数据的发展为税收征管提出了更高、更新的要求。

北京国家会计学院教授李旭红说，构建现代税制不能忽视国际税收规则的约束环境，需要不断与国际税收规则相协调相适应。中国税收改革需要不断国际化、不断融入全球化，不断提升参与全球税收治理的能力和水平。

(责编：杨曦、仝宗莉)