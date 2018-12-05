铺设大网格 矛盾不上交

“15号楼墙角堆放了建筑垃圾，影响走路，麻烦处理下。”日前，湖北武汉市武昌区水果湖街东亭社区居民陈雯打开手机，在“微邻里”微信公众号内的“网格群聊”中发送信息。东亭社区党委副书记、第一网格网格员张忻欣收到留言后，迅速联系城管工作人员前往处理。

东亭社区是典型的老旧社区，房龄长、老年人多。近年来，通过加强社区党组织，引导多方力量参与，借助信息化手段，一些老大难问题得到有效解决：老旧水箱全部换新、义务巡逻队运转良好……

东亭现象是武昌社区治理创新的一个缩影。武昌探索党建引领社区自治、法治、德治与服务一体化“三治一服务”模式，逐步完善组织体系、治理体系、服务体系，社区面貌焕然一新。

建设服务型党组织，搭建上下贯通“大网格”。“身边事不出网格、小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”，全区划定1770个网格，把过去管不到的纳进来、看不见的找出来、进不去的统起来，做实社会治理基本单元。

推动资源、服务、管理下沉基层，让居民享受指尖上的“全科服务”。发挥街道主体作用，整合公安、城管、工商、食药监等部门下沉的执法力量，健全综合执法“五长”联动机制，即城管执法队长、工商质监所长、食药监所长、司法所长、公安派出所长，统筹调度管理，组建服务团队，支撑做实网格。

搭建信息化平台，前后台协调处置。前端主要面向居民和网格员，依托“微邻里”提供服务，后台则由社区、街道和区三级社管平台进行分级分类处理。居民关注“微邻里”微信公众号，进入自己所在的网格群，与网格员及职能部门下沉的工作力量面对面，居民诉求均可通过“我要说事”或“网格群聊”入口反映。居民随时随地说问题、谈诉求、提建议，增强网络互动，形成新的社区“网聊场”。

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 13 版）

(责编：赵爽、仝宗莉)