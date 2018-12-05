公租房违规转租转借5年内不得再申请 小区标配"人脸识别"

原标题：公租房小区标配“人脸识别”
北京市住建委近日发布《关于进一步加强公共租赁住房转租、转借行为监督管理工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》重点从进一步落实产权单位管理责任、强化管理部门监管职责、加大督导和联合惩戒力度、严打中介机构和网络平台违规行为、全面加强技防手段应用、完善责任追究机制等方面提出明确要求，建立完善公租房使用监管的长效机制。记者注意到，新建和已竣工公租房小区，将标配“人脸识别”、智能门锁等技防措施。
2018年11月9日至11月15日，《通知》面向社会公开征求意见。市住建委相关负责人介绍，总体来看，社会各界对本市进一步加大公租房转租、转借行为监管力度给予肯定和支持，认为该政策将推动本市公租房运营管理进入新阶段，是促进本市公租房监管体系健康发展的重要举措。
记者了解到，本市制定的公租房违规转租转借查处标准，是依据《公共租赁住房管理办法》等有关规定作出的行政处理决定，处罚内容包括取消家庭各类保障房资格，停止发放租金补贴，退回承租住房，并按有关规定处以罚款和追缴违法所得等。
此外，本市还结合北京特色，增加更为严厉的处罚条款。比如，将违规家庭的信息记入不良信息档案；自取消资格决定作出之日起，5年内不允许该家庭再次申请公共租赁住房（含市场租房补贴）及共有产权住房；5年后再次申请且取得备案资格的，应以市场租房补贴方式保障为主。
“这些都是更为严格的处理规定，同时考虑到违规转租转借家庭大多属于低收入住房困难家庭，按照国家社会救助的相关政策精神，5年后仍应给予一定方式的保障。”这位负责人说。
在多领域共同实施联合惩戒方面，本市将加快建立完善各部门间信用信息共享制度，有关转租转借等违法违规使用公租房的信息，按规定抄送相关部门和单位，对相关责任主体实施联合惩戒。也就是说，承租家庭的一次转租、转借行为，将可能为其家庭成员日后的很多行为带来影响。
记者注意到，《通知》还要求纳入本市保障房建设计划的公租房项目应全面采用“人脸识别”、智能门锁等技术，实现非承租家庭成员不得随意进入楼栋单元门。自《通知》发布之日起，新纳入保障房建设计划的公租房项目应当安装技防设备，设备采购、安装等所增成本可计入建设成本；在建项目须于竣工前完成安装，所增成本可计入建设成本；已竣工项目未达到上述要求的，须于2019年7月1日前完成改建，改建及运营成本可纳入项目运营管理成本。
11月12日起，市住建委再次启动全市范围公租房使用监管的新一轮巡查工作，并将形成常态化巡查机制，不断规范公租房使用管理。据介绍，本轮巡查已抽检公租房项目91个，总体情况良好，存在的个别问题已责令产权单位尽快整改。
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