原标题：全力以赴保通车 缔造“台州速度”

当千家万户还沉浸在假期的欢乐之时，有这样一群人，他们盯在施工一线，按秒计算施工进度；当人们感慨秋高气爽好时节之时，有这样一群人，手机上下载了天气预报，密切关注每小时推送的天气变化；当人们兴致勃勃推杯换盏聚会时，有这样一群人，他们幕天席地吃住在“路”上，向着既定目标冲刺。这群人，他们叫做中建路桥台州项目职工！

前不久，笔者有幸来到位于浙江省台州市三门县的台州项目工地。由于对中建路桥台州项目职工抢工期、赶进度的事迹早有耳闻，如今得以亲见“台州速度”带来的震撼，感触颇深。

惊叹，不可能完成的任务

清晨，在南方特有的薄雾中，我们来到了施工现场。工地的清晨比我想象中的还要热闹，数十台压路机正在紧张工作，一方平整的路基正在延伸。项目总工张志涛站在路边，两眼紧紧盯着路面，安全帽下，是一张刚毅的脸。通过谈话，我们了解到，台州沿海高速ppp1路面标主线长32.1公里，包括两个跨海特大桥，三处互通立交，仅水泥稳定层混合料就达90多万吨、沥青混合料40多万吨，这4亿产值的任务，要在50天里完成！这，近乎不可能完成的任务！

“这怎么办？”笔者惊讶地问道。“大兵团作战！”为了力保工期，中建路桥第一公司调动了大量精兵强将，从四面八方向台州项目涌来，总经理丁小平来了，常务副总经理郭昆朋来了，还在衡水项目现场指挥施工工作的项目经理王飞、生产副经理杜保印也来了。他们还带来了各类技术和管理人员以及大量先进设备。126名管理人员，600多名施工人员，如此庞大的施工队伍令人惊叹。“为了保证施工人员的餐饮，我们项目部三个食堂同时开启，10名厨师一齐上灶，确保大家吃上工作餐。”张志辉如是说。

感动，以企为家的无私精神

太阳升起来了，薄雾渐渐散去，两个熟悉的身影映入眼帘。他们正是工程“领头雁”丁小平和郭昆朋。数日的连续作战、忙于工程而疏于打理自己的他们显然不够光鲜整洁，但对工作的执着和坚守以及他们展现出的铁一般的意志，令人钦佩。

常务副总经理郭昆朋是一位80后，名校毕业的他既充满着浓浓的书卷气又有着“拼命三郎”不服输的闯劲儿。他千里赴任的故事早已在各个标段传为佳话，并登上了沿海高速英雄榜。原本利用国庆假期陪儿子旅游的他，接到台州项目工期紧，任务重的通知后，毅然在旅游途中返程，把儿子托付给亲戚后，直接飞来台州，开启“连轴转”模式。据郭昆朋说，为了能更加精神百倍地工作，他又抽起了戒了5年的烟；一直叮嘱家人少吃方便食品的他，为了节省时间，经常泡面下饭……

创新，全力以赴力保工期

时间就是效益。在赶工期的同时，台州项目的职工们开动脑筋，为加快施工进度，确保工程迅速推进做出了卓越贡献。林志芳是项目党支部书记，因为他有着多年拌合楼管理经验，此次大会战期间，他又兼起了拌合站站长的重任。据张志涛讲，林书记不仅是职工的贴心大哥，还是施工创新的能手。

“今年七夕，我们项目的工地鹊桥会让林书记火了，最近他改造拌合楼链条的‘壮举’又让他大火了一把！”张志涛笑道。

就在前不久，一台运行中的拌合楼忽然出现故障，紧急排查后，林志芳发现问题出现在链条上。如果更换新链条的话，需要一天的时间，这无疑是对紧张的工期雪上加霜。林志芳陷入了沉思。他发现，这个部件与之前废弃的一些部件有着相似之处，一个大大胆的念头在头脑中闪过：自己动手改造废弃零部件，把链条修好！说干就干，林志芳和同事们从凌晨两点一直忙到凌晨四点，终于，改装成功了！拌合楼又开始了工作，林志芳用智慧和汗水确保了施工，被职工们传为美谈。

台州故事讲不完，台州速度人人赞。经过全体施工人员的共同努力，日均水稳摊铺拌和产能从原来的1.2—1.5万吨迅速提升到2.3—2.5万吨，最高时产能达到2.87万吨；日均沥青摊铺拌和产能从0.5万吨提高到1.1万吨，产量节节攀升！

11月30日，一个值得铭记的日子，台州沿海高速路面全线完工了！苍翠的群山，如洗的碧空映着招展的彩旗，那景象美不胜收。回想那奋斗的过往，艰辛的拼搏，还有压路机座位上的棉被，拌合楼地面上的军大衣，路面上的“餐厅”……这一切更令人无比难忘。来到台州项目，我爱上了这里！我爱上了这里浓郁的拼搏实干氛围，我爱上了这里无私无畏的奉献精神，更爱上了中建路桥唯旗是夺、舍我其谁的奋斗者姿态！(宋沅沅 胡文静)

(责编：冯粒、袁勃)