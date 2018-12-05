人民网讯 秋收，本是一年当中，最让农民期盼的时节，一年的辛苦汗水，换来的就是收获的喜悦。然而，对于阿荣旗六合镇小泉子村的村民田某一家而言，还没有享受到丰收的幸福，一场灾难就猝不及防的降临了。10月31日，田化龙在收玉米时不慎被卷入收玉米的机器中，导致了全身三处骨折，其中一处粉碎性骨折，盆骨受损，送医救治数天，仍未脱离危险期。失去劳动能力的妻子，未长成的孩子，贫困的家庭难以承担数以十万计的救治费用，绝望的阴影笼罩在妻儿的身上。

田化龙一家，是局阿荣旗税务局的帮扶对象，在得知田化龙发生意外后，阿荣旗税务局全体职工第一时间自发组织捐款，并将田化龙的筹款信息广泛转发，为田化龙筹集善款。截至11月9日，阿荣旗税务局全体职工共计为田化龙捐款6080元，为这个历经风霜的家庭，送去温暖与关怀。

阿荣旗税务局自成立以来，始终高度重视志愿服务，热心公益，奉献社会。

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