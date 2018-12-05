积极参与社会活动 树立税务良好形象

人民网讯 阿荣旗税务局以更好地服务社会为目标，积极参与各项社会活动，树立税务局良好社会形象：

一、爱心助力，奉献社会

为贯彻旗委、旗政府“规划到户、责任到人”的工作要求，该局主要负责人带队下乡，多次来到阿荣旗六合镇小泉子村，给该村困难群众送上了速冻水饺、面粉等慰问物资，购买水泥为村修路，近期还为在秋收中遭遇意外的田化龙一家筹措医疗费6000余元。同时，多次与社区、养老院联合开展义工活动，为生活困难的老人送去关怀与温暖。

二、税法进学校，普及税法从娃娃抓起

多次与当地中、小学联合组织活动，为同学们生动地解释了“税收”是什么，“税”是从哪来的，以及“税”的用途，让同学们在轻松活泼的氛围中对“税收”有了直观的体会。

三、廉政文化进家庭活动

阿荣旗税务局开展“廉政文化进机关、进家庭”活动，通过看廉政短片、讲廉政故事、送廉政家书、唱廉政歌曲、进行廉政宣誓等方式让干部职工与家属共同体验“贪恋一念间，荣辱两世界”、“一人不廉，全家不圆”的惨痛教训，引以为戒、警钟长鸣。通过送廉政家书，引导、鼓励干部家属“当好家庭廉内助、守好幸福平安门”，监督税务干部廉洁自律行为，共同构筑反腐防线。

(责编：白宇)