原标题：涉铁工程“三位一体”施工管理标准化推进会在无锡举办

3日，由上海东华地方铁路开发有限公司主办、中铁二十四局集团承办的涉铁工程“三位一体”施工管理标准化推进会在无锡举办。

当天上午，来自建设单位、代建单位、施工单位、监理单位的一百五十余名参会人员来到由中铁二十四局承建的京沪铁路无锡北至无锡段改造工程、江海西路工程、钱皋路下穿铁路立交工程施工现场进行观摩。在讲解员的带领下，观摩人员参观了现场四个观摩点，学习了解了东华地铁公司涉铁工程“三位一体”标准化施工管理，了解了工程项目的重难点和复杂性、重难点部位施工的技术知识、安全文明生态环保施工的举措。下午召开了关于涉铁工程“三位一体”施工管理标准化的专题会议。会上，东华地铁公司、中铁二十四局集团、上海华东监理公司结合自身工作，围绕如何贯彻落实“三位一体”管理理念做了详细的经验汇报。

(责编：冯粒、袁勃)