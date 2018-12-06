原标题：年底迎来拼假游高峰 春节出境游价格与往年持平

临近年末，不少上班族开始着手“清零”年假，拼假游再现火爆景象。“由于年底出游价格较有优势，且景区以及热门目的地游客较少，因此，年末错峰拼假出游普遍受到白领欢迎。”途牛旅游网相关负责人表示，目前，游客较多选择在圣诞节和元旦期间拼假，国内南下避寒、北上冰雪游趋势明显，而反季游、购物游等则颇受出境游客人青睐。

在年底拼假出游热潮中，大多数游客选择连着双休日凑成小长假出游，行程天数基本在5天左右。也有年假“富余”的人准备连请6天假，把圣诞节和元旦连起来，来一场长达11天的“辞旧迎新”之旅。

2019年春节，国人旅游消费预计又将创新高。距离春节还有两个月，来自大型旅游网站数据显示，春节出境游产品已进入预订高峰。价格整体持平，部分线路价格比往年下降5%～10%。目前关注度和预订量最高的依然是日本、泰国等，南极、南美诸国、加拿大、北欧各国成为黑马。

“旅游已成为生活消费的习惯，特别是春节这样的假期，对于中国人来说是举家出游、长途旅游的最佳时机。”携程出境游负责人肖吟元告诉记者。

年假“清零” 反季游日益流行

“从目前的产品预订趋势看，用户选择的出游时间较为分散，可见即将‘清零’的年假让上班族不再拘泥于传统假期，在游玩日期选择上更为随心，错峰趋势凸显。”途牛旅游网相关负责人表示。

从客源地来看，上海、北京、南京、广州、天津、深圳、成都、杭州、西安、沈阳等地年底拼假出游热情最高。同时，年底拼假出游，“两人同游”订单量最多，情侣档、夫妻档为主力军，其次是三人同游或多人同游。在“清零”年假这件事上，大多数用户认为独乐乐不如众乐乐。

途牛旅游网监测数据显示，截至目前，年末团期国内游热门预订目的地前10名分别为海南、云南、福建、广东、广西、东北连线、四川、湖南、华北连线、陕西。从中可以看出，南下避寒游和北上冰雪游依然是年末国内游的主流选择。

冰雪游市场，滑雪、滑冰、温泉、赏雪等主题较为流行，黑龙江哈尔滨、吉林长白山、吉林北大壶等地依然是今年冰雪旅游的热门目的地。此外，由于西北冬春季旅游优惠措施的推动以及淡季旅游价格的下调，内蒙古呼伦贝尔、新疆阿勒泰等地也有望借助优质的冰雪旅游资源和精彩纷呈的冬春季旅游活动成为今年冰雪游的新兴目的地。

出境方向，“过节”“购物”“极光”成为不少游客年末拼假出游的关键词。气候温暖、距离较近、签证便利的泰国、日本、印度尼西亚等地较为热门。其中，由于近期泰国免落地签证费和开启电子落地签相关政策的影响，曼谷、清迈、普吉岛等地吸引众多游客前往，“清迈一地”深度游以及“曼谷+清迈”清迈+清莱“普吉岛+清迈”等连线游产品热销。同时，由于圣诞购物季的影响，不少年轻的消费者会选择在圣诞节期间出境参加节庆活动和购物狂欢。对于喜爱极光的游客而言，当下也正是去北极地区看极光的最佳时节，芬兰、挪威、冰岛等北极地区国家备受80后、90后游客推崇。

春节出境游预订高峰已至 价格与往年持平

肖吟元表示，针对旅游消费升级，春节出游以家庭游为主今年推出了大量“私家团”产品，2人起就可以成团，享受专属导游服务，同时享受跟团游的服务和自由行的灵活。“在日本、巴厘岛等不少热门线路，10个报名的游客就有1个选择私家团。”

订张机票到目的地参团，也成为今年的新潮流。随着港珠澳大桥、广深港高铁的开通，今年春节通过高铁、自驾车等方式前往香港游玩的需求激增。携程今年春节新上线了香港目的地参团产品，消费者可以自主预订大交通，行程设计也不局限在热门的目的地，还会将目光放在香港较为冷门的村庄和小镇，感受独有的港式风情。

截至11月底的搜索和预订数据，携程平台春节热度最高的10大目的地为日本、泰国、中国香港、新加坡、法意瑞、越南、美国、土耳其、加拿大、澳新、马尔代夫。一些短线目的地如菲律宾、柬埔寨等将在未来1个月内进入预订高峰。

日本从明年1月起针对高校生、3年内有两次赴日经历的中国游客放宽签证收入要求，此政策将惠及数千万游客。一些较小众目的地将在春节假期收获不错的出游人数，其中包括加拿大、巴西、阿根廷、南极、北欧四国、墨西哥、古巴等目的地都将发力。

此外，随着中国游客玩遍全球，今年越来越多的游客将目光投向距离中国最遥远的大陆，南美和南极。据携程自营数据，墨西哥古巴，巴西阿根廷、南极线路收客增长都在100%以上。而北欧四国则是欧洲的黑马，极光、冰雪线路受游客追捧。

中国青年报·中青在线记者了解到，虽然美元兑人民币汇率上涨，但是对春节产品价格影响不大，基本与往年持平，对游客选择出境游有利。“携程这类大型出境游旅行社，与航空公司、境外酒店、旅游局都达成了长期合作，会通过大规模的地接采购降低成本，让消费者获得更高性价比。”肖吟元说。

此外，携程相关负责表示，春节出门如果避开人挤人的目的地，特别是想找一些新目的地，可以选择塞尔维亚+波黑，目前，这两个目的地已经对中国游客免签，白本护照即可前往。此外土耳其、东非的肯尼亚、坦桑尼亚等也处于淡季，可以考虑春节避峰出游。

（记者 鄢光哲）

(责编：杨曦、仝宗莉)