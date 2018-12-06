原标题：时隔8年再现 这一次手机“携号转网”有何不同？

减少运营商干扰，转网手续更加方便，全国推广进程有望加速

时隔8年再现，这一次“携号转网”有何不同？

在全面深化改革的大背景下，千呼万唤的手机“携号转网”政策终于有了新的进展。

近日，工信部出台了移动电话“携号转网”新规，从12月1日起，天津、湖北、云南、江西、海南等试点省市的手机用户通过短信，即可迅速查询是否具有转网资格，且前往一方(转入方运营商营业厅)即可办理相关业务。

实际上，手机“携号转网”并非新鲜事，消费者也一直呼声不断。早在2006年，原信息产业部就确立了“携号转套餐”或“携号转品牌”政策；2010年和2014年，工信部又分两批先后在天津、海南和江西、湖北、云南启动“携号转网”试点工作。2016年12月，工信部印发《信息通信行业发展规划(2016－2020年)》，明确提出“推动移动电话用户号码携带服务在全国范围内实施”。

从政策角度来看，“携号转网”是工信部等相关部门一直力推的改革举措。政策的最终目的是促进市场竞争，打破市场垄断，促进网络提速降费。

然而，上有政策下有对策。“运营商在落实过程中并不情愿，为保住自己的市场份额和既有利益，他们往往采取多种手段阻挠用户转网。”一位电信专家告诉记者，一旦“携号转网”顺利实施，势必增加三家运营商的竞争压力，这是他们不愿意看到的。

此前的试点情况显示，“携号转网”在相关省市的试点情况并不理想。三大运营商以各种理由设置障碍，消费者得到的实惠并不多，政策落实大打折扣。据媒体报道，有的运营商为了减少转网情况出现，会采取各种手段，比如，减少办理业务的营业厅、增加繁杂的手续，逼着消费者“主动放弃”。

“过去，在转网中存在着一定的技术难题，但技术并非主要原因，运营商不配合才是关键问题。”有业内人士表示，在上一轮试点过程中，“携号转网”工作在一定程度上变成了政府和企业之间的“博弈”。

而在专家看来，工信部此次对于“携号转网”流程的简化，意图正是在于减少运营商设置的或明或暗的障碍，让消费者获得更便利的选择权。“理论上，用户只需去一次营业厅，而且是转入运营商的营业厅，不用担心转出方的干扰和限制。”电信专家付亮表示。

记者在采访中获悉，新规实行以来，试点省市的一些消费者已经顺利实现了转网。但是，也有消费者在转网中遇到新问题，比如有的消费者在之前的运营商处办理了各种套餐，享受了一些所谓的优惠，但是又不清楚这会对“携号转网”有影响，只能作罢。也有消费者在咨询过程中遇到运营商“不回复”“回复慢”等“冷处理”，体验并没有预期那么好。

“出现这种情况也属正常，毕竟新的规定刚刚实施，运营商也要一段时间适应，但总体是进步的，有利于打破垄断。”付亮说。

从国际上来看，“携号转网”早有先例，目前全球已有70多个国家实施了“携号转网”政策。“‘携号转网’不仅利好电信消费者，服务水平高、资费低的企业也将从中获益。”中国信息通信研究院的专家告诉记者。

时隔8年，“携号转网”再次亮相5省市开展试点，让各界对“携号转网”有了新的期待。记者了解到，目前“携号转网”在全国范围内普及还存在一些技术等方面的问题，估计到2020年才会全面铺开。不过有专家分析，如果试点顺利，2019年这项政策就有可能全国推广。（记者 孙喜保）

(责编：杨曦、仝宗莉)