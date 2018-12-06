原标题：洋和尚念不来本地经？ 美国百年老店撤离中国市场

洋和尚念不来本地经？美国百年老店关闭天猫旗舰店，撤离中国市场

美国百货业遭遇“寒冬”早已不是新闻，而这些百年老店们在中国市场的耕耘也不理想。今年6月关闭其中国官网后，梅西百货日前又宣布将关闭其天猫官方旗舰店。

记者注意到，天猫国际Macy’s官方海外旗舰发布撤店公告称，将于12月3日起停止接单，之前所有订单仍会正常发货，未来将通过美国官网继续服务中国消费者。

至此，梅西百货试图通过电商渠道打入中国市场的愿景宣告彻底失败，而这距离其天猫旗舰店的开业仅过去了3年。

双渠道战略宣告彻底失败

1858年，楠塔基特岛的捕鲸人罗兰·哈斯·梅西在纽约第14街和第6大道的交叉口上，以自己的名字命名开设了一家商店，如今这家商店已成长为美国著名的连锁百货公司。

公开资料显示，梅西百货主要经营服装、鞋帽和家庭装饰品。

对于进军中国市场的设想，这家美国百货巨头最初便选择了电商的方式。2012年5月，梅西百货曾以1500万美元入股电商平台佳品网。然而在其入股后不久，佳品网就传出破产裁员消息，梅西百货入华的步伐也因此受阻。此后，梅西百货曾在上海开设直营店，但又于2015年将其关闭。

公开报道显示，2015年，梅西百货再度进军中国市场，与中国香港冯氏集团合作成立梅西百货中国公司，其中梅西百货持股65%，冯氏集团占35%。2015年8月，梅西百货与阿里巴巴达成独家战略合作关系，并于同年“双11”正式入驻天猫国际平台，计划以电商作为起点开拓中国市场。2017年，梅西百货又在中国上线了独立官网，由阿里巴巴提供技术支持，在中国市场实行“天猫+官网”双渠道战略。

转眼到了2018年年中，梅西百货公告宣布关闭中国官网(Macys.cn)：“因业务策略调整，Macys.cn将于2018年6月9日起停止运营。我们将通过美国官方网站继续为您提供服务。”

如今随着梅西百货天猫国际官方旗舰店的关闭，梅西百货的双渠道战略宣告彻底失败。梅西百货在电商平台的存在感很弱，以至于有网友在微博上表示：“直到他们退出了，我才知道梅西百货在天猫有店。”

事实上，梅西百货在美国本土也烦恼不断，近几年一直通过关店、裁员等方式节约成本。今年1月，梅西百货还曾宣布将会再关闭一批门店；而2017年，梅西百货已经关闭68家门店、裁员超1万人；2016年关停超30家店面。

海外零售巨头频遇“水土不服”

对于梅西百货败走中国市场的原因，零售专家、上海尚益咨询公司总经理胡春才告诉记者，梅西百货可能也受到新零售的冲击，线上线下融合已经成为零售行业变革的主要方向。此外，国外百货品牌或许不能适应中国电商的营销模式和消费者的购物习惯。

中购联购物中心委员会主任郭增利在接受媒体采访时曾表示，梅西百货在中国发展不好的主要原因是进入中国市场的时机不对，仅靠线上平台留住消费者是一件十分困难的事情。其实，中国消费者经常出国旅行、购物，对于外来品牌的认可度相对较高。但是这些国外百货公司进驻中国市场后，在经营策略、经营方式、内部设置以及品牌等方面都在学习和复制国内本土百货公司。过度本土化使得海外大牌无法符合消费者所预期的形象，同时也导致其自身特点没有发挥出来。

海外传统零售巨头在华遭遇“水土不服”的并非仅梅西百货一家。英国最大的跨国商业零售集团之一马莎百货在今年年初也“黯然离场”。今年1月，继2016年尽数关闭内地的实体商铺后，马莎百货进一步出售其在港澳的零售业务，并且关闭了马莎天猫旗舰店。

服装款式老气，不符合中国消费者审美，衣服尺码采用欧码标签，断码严重等，都是马莎百货在中国10年间饱受诟病的原因。

面对电商以及新零售模式的冲击和日趋激烈的市场竞争，海外百货品牌如何才能站稳中国市场？胡春才认为，海外品牌必须积极适应中国市场的变化，同时也离不开资本的持续投入。

(责编：杨曦、仝宗莉)