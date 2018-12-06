原标题：改善营商环境显效 今年来华外企数料创史上新高

(经济观察)改善营商环境显效 今年来华外企数料创史上新高

尽管面临经济下行压力加大和外部风险双重难题，中国对全球投资者的吸引力仍然强劲。2018年前10个月，全国新设外资企业已逾4.9万家，比去年全年多了近2万家，全年数据料创历史新高。

资料图：首届中国国际进口博览会食品及农产品展区，参观者与商家交流商品信息。中新社记者 殷立勤 摄

此间分析人士认为，中国加快改善营商环境是对华投资热潮的一大主因。2018年以来，中国接连推出不少开放新政，包括公布更精简的外商投资准入负面清单，实施外企备案管理新规，简化投资者来华开办企业程序，压缩跨境贸易通关时间等。

这些努力正日益得到认可。世界银行报告称，过去一年中国实施的改革数量居东亚太平洋地区之首，因此营商环境全球排名从第78位大幅提升至第46位，首次跻身全球前50。中国贸促会对在华企业的最新调查结果显示，对中国营商环境感到“满意或较满意”的企业占比接近九成，比2016年度调查时提高了16个百分点；外商独资企业的满意度比中国企业还高。

现在中国高层对改善营商环境越发重视。上周国务院常务会议提出，要把进一步优化营商环境作为促进高质量发展、应对复杂形势的重要举措，加力推改革、促开放，放宽市场准入，加强公正监管，不断缩小与国际一流营商环境的差距。

此后，国务院总理李克强在主持召开部分省(区)政府主??负责人经济形势座谈会时称，要“设身处地为市场主体着想”，打造便捷高效、稳定透明、公平竞争的营商环境，“这是应对经济面临困难挑战的重器”。

把改善营商环境作为应对内外压力的一大突破口，今后中国料将以更大力度推出更多实招。

实，将体现在落实此前的承诺，特别是推行负面清单管理体制，放宽市场准入。

此前中国已在不同场合多次表示，将全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度；扩大金融业开放，推进服务业开放，加快电信、教育、医疗、文化等领域开放进程。

中国社科院世界经济与政治研究所副研究员韩冰认为，深入推进负面清单管理体制改革是改善营商环境的第一要务。具体而言，要及时清理与推进负面清单管理制度不一致的行政法规、规章，提高中国外资监管环境的透明度、可预测性和公平性。

中国国家发展和改革委员会对外经济研究所综合室副主任杨长湧也表示，放宽市场准入，中国须切实解决部门规章许可繁杂导致的“大门开、小门不开”问题。

这些事务眼下正在推进中。中国商务部新闻发言人高峰日前透露，正在着手启动与对外开放相关的法规、规章、规范性文件的清理工作，“该修订的修订，该废止的废止”，于2019年底前完成。

实，还将体现在让企业得到更多实惠。

近期官方对改善营商环境的部署更注重有针对性、见实效。官方明确，今后将瞄准市场主体反映的突出问题，围绕与市场主体密切相关的领域，推动出台更多优化营商环境的“硬举措”，让企业有切身感受。

从商务部此前举办的跨国公司座谈会以及在华外企的调研数据看，知识产权保护、监管合规风险等是外企对中国营商环境的主要诉求。今后，中国料将在这些方面加大力度，更好保障外企在华合法权益。(完)

(责编：杨曦、仝宗莉)