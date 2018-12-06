原标题：社保领域关键改革将迎新突破 长期护理险顶层设计将出台

改革开放40年来，作为民生领域最大关切之一的社会保障不断改革、发展和完善。目前我国已建立起世界上最大的社会保障安全网，基本实现全面参保。与此同时，养老、医疗等重点领域改革加快向深水区挺进，四梁八柱制度基本成型。

站在新起点上，新一轮社保改革大幕已开启。《经济参考报》记者获悉，社保领域关键改革新施工图已经展开，多场重头戏蓄势待演。下一步将加快形成多层次社会保障体系，扩大社保基金，提高统筹层次。近期还将抓紧调整基本保险费率，推动出台长护险在内的系列顶层文件，为解决居民老有所养、病有所医打牢制度基础。

构建世界最大社保网

改革开放40年来，我国社保领域改制度、扩范围、提待遇、强服务，逐步建立起世界上覆盖人群最多的社会保障安全网。

人社部数据显示，我国基本养老保险参保人数已达到9.26亿人，医疗保险参保人数达到13.5亿人，社保卡持卡人数达11.5亿人。已经建成世界上最大的养老保障网络（参保率90%）和健康保障网络（参保率95%）。

社保待遇也在不断提升。企业退休人员基本养老金自2005年到2018年连续14年上调，居民医保财政补助标准从2007年的人均40元增长到2018年的490元。大病保险实现城乡居民医保参保人员全覆盖，政策范围内费用报销比例超过50%。

随着一次次重大改革深入推进，四梁八柱制度基本成型。养老保险制度方面，1991年，国务院就养老保险问题第一次作出重大决策，明确基本养老保险费实行国家、企业、个人三方共同负担。1995年，确立社会统筹与个人账户相结合的养老保险制度模式。2014年，新型农村和城镇居民基本养老保险制度吹响合并号角。2015年，国务院明确机关事业单位实行与企业一致的社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，终结了养老“双轨制”。

基本医疗保险制度方面，1998年，职工医疗费用由国家和单位包揽转向国家、单位和个人共同负担。2007年，国务院正式开展城镇居民医疗保险试点。2016年，全面整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度。“回顾我国医疗保障制度20年发展历程，是一个从无到有、全面建立、整合完善的过程。”国家医保局待遇保障司司长王芳琳表示，我国保基本、全覆盖、守底线、多层次的医疗保障体系初步形成。

“我国建立了社会统筹与个人账户相结合的制度框架，为国际社会保障方案设计贡献了‘中国经验’和‘中国智慧’。”中国宏观经济研究院社会发展研究所副研究员关博表示。

关键领域改革再啃硬骨头

在社保领域改革中，养老和医疗改革无疑是最难啃的“硬骨头”。今年以来，相关改革加快向深水区挺进。

备受关注的基本养老保险全国统筹迈出关键一步。2018年政府工作报告提出，今年将深化养老保险制度改革，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。7月1日，养老保险基金中央调剂制度正式实施。

“此前由于统筹层次较低，导致地区间养老保险基金存在失衡现象。养老保险基金中央调剂制度的实行是提高统筹层次的第一步。”中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文在接受《经济参考报》记者采访时表示，根据相关部署，我国将于2020年实现省级统筹，这是提高统筹层次的第二步。在一定条件具备的情况下，就可以迈向第三步，实现全国统筹，这将是一个具有非凡意义的实质性改革。

医改方面，5月31日，国家医疗保障局的正式挂牌成为重大标志性事件。“国家医保局整合了原来分散于人社、卫健、发改、民政等部门的相关职能，进一步理顺了医疗保障制度在‘三医联动’中的定位和基本功能。”关博说。

社保基金的扩容也摆在了重要议程上。“各项社会保险基金累计结存达到7.73万亿元，全国社会保障基金权益增加到1.83万亿元，应对老龄化的基金储备更加充裕。”人社部副部长张义珍介绍说。

不过，社保基金收支压力仍不容忽视。今年以来，国资划转社保步伐不断加快。财政部、国资委等部门于今年年初制定并下发了试点方案，选取若干省市和3家央企作为首批试点。目前3家试点企业已经划转了国有资本200多亿元。有关部门已经着手研究第二批划转企业名单，未来还将加大划转力度。

“改革要啃的硬骨头很多，无论是医疗还是养老领域，都要提高统筹层次，加快城乡统筹，提升报销水平，加强费用控制，建立多元保障机制。”中国社科院健康业发展研究中心副主任陈秋霖对《经济参考报》记者表示。

多场重头戏将渐次落地

改革开放40周年，新一轮社保改革大幕即将开启，多场重头戏将渐次落地。记者了解到，下一步将加快形成多层次社会保障体系，提高统筹层次、扩大社保基金、降低社保费率，尽快出台包括长护险在内的系列顶层文件。

张义珍介绍，当前和今后一个时期，将全面建成多层次社会保障体系。加大财政投入，推动基金市场化、多元化、专业化投资。

国家发展和改革委员会就业和收入分配司司长李亢指出，当前多层次社会保障体系建设的挑战和压力，主要体现在人群之间的公平性、制度之间的衔接性、制度总体的可持续性上。“尤其是基本保险占比偏高、统筹层次偏低，需要加快推进相关领域改革。”

李亢还透露，做好社保费征缴体制改革后基本保险费率调整工作是近期工作重点，要有序推进、统筹设计。“进一步降低社会保险费率水平，将以社保减负为重点，降低企业用工成本，优化要素资源配置结构和效率。”关博说。

人社部新闻发言人卢爱红表示，下一步将落实国务院常务会议关于研究提出继续降低社保费率具体办法的要求，会同有关部门研究制定降低养老保险费率具体方案。

在郑秉文看来，城镇职工养老保险费率下降仍有较大空间。据测算，如果税务部门征缴能够做实基数，下调空间或将达到9个百分点，从28%下降到19%。

“未来养老领域改革的重点一是融资端，提高可持续性，二是服务端，提高服务水平。医改方面则要加快推进公立医院改革。”郑秉文说。

值得一提的是，长期护理保险制度还将大有所为。据王芳琳透露，2016年起我国开始研究探索长期护理保险，目前计划通过试点，力争3到5年出台建立我国长期护理保险制度文件，并全面推进实施。

(责编：杨曦、仝宗莉)