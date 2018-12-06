丝路文献展亮相联合国教科文组织总部

12月4日晚，“锦瑟万里，虹贯东西——16世纪至20世纪初中外‘丝绸之路’历史档案文献展”在巴黎联合国教科文组织总部开幕，百余件组档案文献反映了丝路沿线国家在外交、贸易、文化、艺术等领域的交往历史。图为一名观众在展览开幕式现场观看展出的档案文献。

新华社记者 张 曼摄

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