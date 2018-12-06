中国（肯尼亚）贸易博览会开幕

新华社内罗毕12月5日电 （记者杨臻）为期3天的中国（肯尼亚）贸易博览会5日在肯尼亚首都内罗毕开幕，为助推中肯经贸合作搭建平台。来自中国广东、浙江、江苏、山西、福建等省份的百余家企业参展。
在当天举行的开幕式上，肯尼亚工业、贸易和合作部对外贸易司司长助理奥利弗·空吉表示，本次博览会为肯尼亚采购商与中国供应商建立联系提供了一个非常好的平台。肯方欢迎中国企业在肯尼亚投资兴业、合作办厂，这对扩大贸易和投资具有重要意义。肯尼亚政府正不断努力改善投资环境，降低在肯开展业务的成本。
中国驻肯尼亚大使馆代办李旭航表示，希望通过此次博览会，参展商和采购商能够进行广泛深入的交流，建立联系，互通有无。李旭航说，今年是中肯建交55周年。中肯经贸合作成果丰硕，中国已成为肯第一大贸易伙伴、第一大投资来源国和第一大工程承包方。在肯中资企业达400家，为当地创造近13万个就业岗位，成为肯经济社会发展的重要力量。而肯尼亚是“一带一路”沿线重要国家，也是中非产能合作先行先试示范国家。
据主办方介绍，本次博览会是东非地区最大的中国商品展，展出面积达3200平方米，分为纺织服装、家具用品、家用电器、照明灯具、家居礼品等主题展区。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】