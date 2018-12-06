中国（肯尼亚）贸易博览会开幕

新华社内罗毕12月5日电 （记者杨臻）为期3天的中国（肯尼亚）贸易博览会5日在肯尼亚首都内罗毕开幕，为助推中肯经贸合作搭建平台。来自中国广东、浙江、江苏、山西、福建等省份的百余家企业参展。

在当天举行的开幕式上，肯尼亚工业、贸易和合作部对外贸易司司长助理奥利弗·空吉表示，本次博览会为肯尼亚采购商与中国供应商建立联系提供了一个非常好的平台。肯方欢迎中国企业在肯尼亚投资兴业、合作办厂，这对扩大贸易和投资具有重要意义。肯尼亚政府正不断努力改善投资环境，降低在肯开展业务的成本。

中国驻肯尼亚大使馆代办李旭航表示，希望通过此次博览会，参展商和采购商能够进行广泛深入的交流，建立联系，互通有无。李旭航说，今年是中肯建交55周年。中肯经贸合作成果丰硕，中国已成为肯第一大贸易伙伴、第一大投资来源国和第一大工程承包方。在肯中资企业达400家，为当地创造近13万个就业岗位，成为肯经济社会发展的重要力量。而肯尼亚是“一带一路”沿线重要国家，也是中非产能合作先行先试示范国家。

据主办方介绍，本次博览会是东非地区最大的中国商品展，展出面积达3200平方米，分为纺织服装、家具用品、家用电器、照明灯具、家居礼品等主题展区。

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